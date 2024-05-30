Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Найближчим часом буде багато комунікації з партнерами щодо нових систем ППО та спільних виробництв – звернення Президента
Найближчим часом буде багато комунікації з партнерами щодо нових систем ППО та спільних виробництв – звернення Президента

30 травня 2024 року - 20:55

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Офісі Президента відбулася зустріч із представниками студентських і молодіжних організацій 

31 травня 2024 року - 22:33

Олена Зеленська відвідала Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал»

31 травня 2024 року - 21:16

Відбулася аудієнція Президента України в Короля Швеції Карла ХVI Густава

31 травня 2024 року - 19:27

Розвиток оборонної співпраці, Глобальний саміт миру, шлях до ЄС і НАТО: Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Швеції

31 травня 2024 року - 17:40

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Швеції для участі в третьому саміті Україна – Північна Європа
Робочий візит Президента України до Швеції для участі в третьому саміті Україна – Північна Європа

31 травня 2024 року - 13:02

Перейти до всіх галерей

В Офісі Президента відбулася зустріч із представниками студентських і молодіжних організацій 

31 травня 2024 року - 22:33

В Офісі Президента відбулася зустріч із представниками студентських і молодіжних організацій 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся в онлайн-режимі з близько ста представниками міжнародних молодіжних організацій із різних куточків світу. 

Очільник Офісу Глави держави наголосив, що війна Росії проти України впливає не лише на нашу країну. Через агресора постало питання ядерної безпеки для всього світу. 

«Росія не має доброї волі зупинити війну, тому міжнародна спільнота повинна втручатися в цю ситуацію. Ми знаємо, що більшість країн поважає міжнародне право, і тому Формула миру Президента Зеленського базується на Статуті ООН», – сказав він. 
Андрій Єрмак закликав студентську спільноту за кордоном поширювати інформацію про Глобальний саміт миру, основою якого є Українська формула миру. 

«Якщо лідера вашої країни дійсно турбує мир і він хоче зупинити вбивства українців й атаки на цивільну інфраструктуру, ваш лідер повинен бути на цьому Саміті. Це реальний крок для того, щоб зупинити війну. Це реальний крок для того, щоб повернути наших дітей додому. І це дуже потужні кроки, щоб принести безпеку всьому світу», – резюмував керівник Офісу Президента. 

У зустрічі також узяли участь заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська, народні депутати Юлія Гришина й Олександр Санченко.  

Захід організували Експертна рада студентства та Молодіжна рада при Міністерстві закордонних справ України.

Версія для друку