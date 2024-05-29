В Офісі Президента відбулася зустріч із заступником міністра фінансів США

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк зустрілися із заступником міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адеємо. Сторони обговорили підтримку України з боку США, кроки щодо посилення санкцій проти Росії та впровадження реформ.

Заступниця керівника Офісу Президента висловила сподівання, що рішення Конгресу США щодо використання заморожених російських активів на користь України стане прикладом для інших країн.

«Передусім ми хочемо, щоб ці кошти були зарезервовані як джерело для виплати компенсацій жертвам війни. По-друге, звичайно, – для інших бюджетних потреб України», – сказала Ірина Мудра.

Під час зустрічі детально обговорили комунікацію з партнерами у G7 щодо юридичного обґрунтування стягнень та механізми передачі коштів Україні, зокрема через інструменти Світового банку.

Окрему увагу приділили посиленню санкцій проти Росії, а також фізичних та юридичних осіб, які підтримують її агресію. Радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк докладно розповів, як Росія отримує доступ до технологій та деталей, що дають їй змогу й далі виробляти зброю.

Воллі Адеємо наголосив, що економіку РФ перебудували на воєнні рейки, і зауважив, що робота російського ВПК була б неможливою без допомоги Китаю. США наполягає на позиції, що Китай має обрати між РФ і вільним світом.

Він також повідомив, що Сполучені Штати планують розширити застосування санкцій до фінансових інституцій.

Воллі Адеємо запевнив: США вважають, що для конфіскації російських активів на користь України є юридичні підстави. Сполучені Штати мають на меті розпочати роботу над якомога швидшим їх розблокуванням.