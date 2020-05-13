Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України щодо послаблення карантину
Звернення Президента України щодо послаблення карантину

13 травня 2020 року - 16:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Офісі Президента відбулася зустріч української й турецької делегацій щодо поглиблення двосторонніх відносин

22 червня 2020 року - 18:57

Skype-інтерв'ю Володимира Зеленського канадському виданню The Globe and Mail: повний текст

22 червня 2020 року - 17:07

Маємо дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО – Президент

22 червня 2020 року - 15:28

Діти з ТОТ Донецької та Луганської областей зможуть не складати ЗНО для вступу у виші

22 червня 2020 року - 13:39

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Чернігівської області
Робоча поїздка Президента України до Чернігівської області

10 червня 2020 року - 13:31

Перейти до всіх галерей

В Офісі Президента відбулася зустріч української й турецької делегацій щодо поглиблення двосторонніх відносин

22 червня 2020 року - 18:57

В Офісі Президента відбулася зустріч української й турецької делегацій щодо поглиблення двосторонніх відносин

Українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася з турецькою делегацією на чолі зі спеціальним радником та речником Президента Туреччини Ібрагімом Калином.

Сторони обговорили українсько-турецькі відносини та стан виконання попередніх домовленостей, а також проаналізували ключові двосторонні механізми співпраці. Також темою переговорів стали пріоритетні напрямки взаємодії та конкретні проекти, покликані посилити динаміку двосторонніх відносин.

Було наголошено на необхідності активізувати роботу в межах інших механізмів двосторонньої взаємодії, зокрема в частині проведення 12-го засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва та поновлення переговорного процесу щодо укладення Угоди про вільну торгівлю.

Окремо учасники зустрічі обговорили відносини у сфері оборонно-промислового комплексу та інтенсифікацію співпраці двох держав у оборонній галузі.

Серед іншого, йшлося про Дорожню карту ключових пріоритетів українсько-турецького співробітництва у 2020 році.

Крім того, українська сторона висловила подяку за незмінну підтримку з боку Туреччини суверенітету й територіальної цілісності України, а також увагу, яку турецька сторона приділяє захисту прав та інтересів кримських татар. Прикладом цього є готовність Туреччини побудувати житло для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з Криму, насамперед кримських татар.

Версія для друку