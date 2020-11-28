В Офісі Президента відбулася зустріч з представниками громадськості, присвячена питанням національної безпеки та оборони

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець, радники керівника Офісу Глави держави Михайло Подоляк та Олексій Арестович провели зустріч з блогерами та представниками громадянського суспільства, які опікуються сферою національної безпеки та оборони.

Під час зустрічі йшлося про проблеми, що стосуються основ безпеки країни та консолідації суспільства. Особливу увагу приділили обговоренню конфліктних питань, які викликають значний суспільний резонанс.

«У суспільстві є «больові точки», але ми маємо разом працювати над тим, щоб вирішувати такі проблеми», – зазначив Михайло Подоляк.

За його словами, жодних альтернативних оцінок подій, які відбуваються на Донбасі, не може бути.

«У нас має бути один голос, одна державна позиція в цьому напрямі. Ми маємо розуміти, що це – війна, є конкретні країни, які беруть у ній участь. Жодних автономних окупаційних адміністрацій, які існують самі по собі, немає», – зауважив Михайло Подоляк.

Він наголосив, що офіційний спікер делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович озвучуватиме консолідовану позицію щодо питань, які обговорюються на її засіданнях.

«Є конкретний спікер, він буде висловлювати позицію держави Україна», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець розповів про нові підходи у кадровій політиці Збройних сил та Міністерства оборони. Він закликав представників громадськості долучатися до обговорення проблемних ситуацій у секторі оборони.

Роман Машовець поінформував учасників зустрічі про підходи Президента України до оцінки ефективності державного оборонного замовлення.