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В Офісі Президента відбулася зустріч зі швейцарською делегацією

17 квітня 2024 року - 19:39

В Офісі Президента відбулася зустріч зі швейцарською делегацією

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська зустрілася з Послом Швейцарії в Україні Феліксом Бауманном, керівником Управління миру та прав людини, послом Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Сімоном Гайссбюллером та їхніми колегами.

Юлія Соколовська подякувала швейцарським партнерам за підтримку та співпрацю в галузі медицини: допомогу з психологічною реабілітацією, яка впроваджується з ініціативи першої леді Олени Зеленської, розвиток реабілітаційних відділень, навчання медичного персоналу, цифровізацію документів.

Під час зустрічі обговорили повернення незаконно депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей, їхній супровід та соціальну підтримку після цього.

Також зосередилися на питанні репарацій, зокрема щодо механізму виплат та обліку постраждалих унаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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