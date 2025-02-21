В Офісі Президента відбулася зустріч зі спеціальним представником Італії з питань відновлення України

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч зі спеціальним представником Італії з питань відновлення України Давіде Ла Чечіліа.

Ігор Жовква поінформував про нещодавні обстріли критичної інфраструктури, які здійснила РФ, і зусилля для відбудови пошкоджених обʼєктів.

Особливу увагу приділили безпековим викликам на Європейському континенті та напрацюванню єдиної позиції країн ЄС щодо надання Україні надійних гарантій безпеки.

Ігор Жовква й Давіде Ла Чечіліа обговорили також підготовку міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

Заступник керівника Офісу Президента окремо подякував за зусилля Італії для відбудови нашої держави.