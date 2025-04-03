В Офісі Президента відбулася зустріч зі спеціальним представником Італії з питань відновлення України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч зі спеціальним представником Італії з питань відновлення України Давіде Ла Чечіліа та Послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою.

Ішлося про ключові етапи підготовки до міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться 10–11 липня в Римі. Особлива увага – координації між українською та італійською сторонами, тематичному наповненню заходу, залученню міжнародних партнерів, представників бізнесу та громадянського суспільства.

Важливо, щоб було представлене максимально широке коло учасників: і на рівні лідерів та урядів держав, і на рівні ділових кіл країн-партнерів. Адже це матиме велике значення для реалізації практичних проєктів з відбудови України.

Під час обговорення програми конференції сторони окремо відзначили, що важливо інтегрувати культурний сектор у процес відбудови. Ідеться про презентацію проєктів збереження та відновлення культурних пам'яток, які постраждали внаслідок російської агресії, а також посилення уваги міжнародної спільноти до захисту культурної спадщини України.

Крім того, обговорили організацію тематичних платформ та сайд-івентів у межах конференції, які дадуть змогу ефективно представити пріоритетні напрями відновлення України та залучити потенційних інвесторів.

Ігор Брусило подякував Італії за ініціативу проведення конференції в Римі та активну роботу, спрямовану на забезпечення високого рівня заходу.