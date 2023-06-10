В Офісі Президента відбувся брифінг для делегації ОАЕ щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні

За дорученням Глави держави й керівника Офісу Президента України заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець провів зустріч із делегацією Об’єднаних Арабських Еміратів на чолі з міністром з питань зміни клімату і навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, головою Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі.

Роман Машовець поінформував еміратську сторону про ситуацію на передовій та загальну безпекову ситуацію в Україні, зокрема про продовження ударів ракетами та іранськими дронами по всій території нашої країни.

Також Маріам Альмхейрі та членів делегації ознайомили з наслідками підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Делегація ОАЕ була поінформована про потреби української енергетичної системи для відновлення після російських ракетних ударів та підготовки до осінньо-зимового періоду.

Окремо під час зустрічі було наголошено, що військово-промисловий комплекс держави-агресора РФ продовжує виробляти високоточні засоби ураження, чому сприяє те, що введені міжнародні санкції не працюють так, як потрібно. Їх необхідно поширити на всі виробничі можливості ВПК Росії, зокрема це стосується продажу до РФ продукції подвійного призначення.

Радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк поділився з еміратською стороною інформацією щодо обходу РФ запроваджених міжнародних санкцій, яка турбує Україну. Зокрема, йдеться про компанії, що постачають в Росію мікроелектроніку, сприяють фінансовим транзакціям, перевозять нафту в порушення введених цінових обмежень.

«Сприяння Росії уникати санкцій не допоможе відновити мир. Обходити санкції – означає наражатися на ризик, і вже не менше 10 компаній з ОАЕ було санкціоновано через це. Ми просимо вивчити інформацію, що нас турбує, та вжити справедливих заходів», – сказав він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів Маріам Альмхейрі про гуманітарну ситуацію в Україні та ситуацію з правами людини внаслідок російської агресії.

Він акцентував, що велика кількість українців була змушена виїхати за кордон, а також в Україні сьогодні дуже багато внутрішньо переміщених осіб.

За його словами, дуже складною є ситуація з дотримання прав людини на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Криму, тому лише звільнення всіх українських територій захистить людей, що мешкають там.

Дмитро Лубінець наголосив, що сьогодні на території Росії та тимчасово окупованих територіях знаходяться тисячі незаконно ув’язнених цивільних громадян України, і попросив ОАЕ сприяти у пошуку шляхів та дієвих механізмів їхнього звільнення.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов поінформував про процес обміну військовополоненими та проблеми, які виникають на цьому шляху через позицію сторони держави-агресора. Він також висловив подяку ОАЕ за їхню роль у проведенні окремих обмінів.