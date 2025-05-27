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В Офісі Президента відбувся брифінг для послів країн Північної Європи та Балтії

29 травня 2025 року - 15:49

В Офісі Президента відбувся брифінг для послів країн Північної Європи та Балтії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів брифінг для послів країн Північної Європи та Балтії (NB8).

У центрі уваги – ключові питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Ігор Жовква поінформував про результати візиту Президента України Володимира Зеленського до Німеччини, зокрема про домовленості щодо безпекової, оборонної та політичної підтримки України.

Окрему увагу під час брифінгу приділили дипломатичній роботі задля досягнення миру. Заступник керівника Офісу Президента наголосив на тому, що має бути спільний тиск партнерів на Росію для встановлення справедливого та стійкого миру. Зокрема, ішлося про санкційну політику. 18-й пакет санкцій ЄС повинен бути максимально ефективним і охоплювати передусім енергетику, тіньовий флот і банківський сектор.

Учасники брифінгу також обговорили шлях України до членства в ЄС. Ігор Жовква подякував партнерам за незмінну підтримку європейської інтеграції нашої держави та наголосив на тому, що важливо відкрити шість переговорних кластерів до кінця цього року. У цьому процесі особливо актуальною є роль Данії – країни, що головуватиме в Раді ЄС уже з 1 липня.

Крім того, сторони скоординували позиції перед самітом Бухарестської дев’ятки, який відбудеться наступного тижня у Вільнюсі.

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