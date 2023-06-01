В Офісі Президента відбувся брифінг для представників дипломатичного корпусу країн Глобального Півдня щодо санкційних пріоритетів України

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк провели брифінг для представників дипломатичного корпусу країн Глобального Півдня з питань санкційних пріоритетів України.

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки ознайомила представників дипломатичного корпусу з конкретними кроками України для реалізації санкційної політики стосовно країни-агресора. Юлія Свириденко відзначила важливість активних двосторонніх відносин із країнами Глобального Півдня.

«Україна запровадила санкції стосовно росіян, відповідальних за агресію, воєнні злочини та пропаганду. Під дію санкцій потрапили вже приблизно 6 тисяч осіб. Це шлях до відновлення справедливості та реальний ресурс для відбудови української інфраструктури, знищеної росіянами. Щоб покласти край війні, нам треба зупинити військову машину, а отже, нам потрібні санкції», – зазначила вона.

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки наголосила, що Україна активно співпрацює з партнерами із санкційної коаліції, до якої належать 40 країн.

Юлія Свириденко зазначила, що Україна докладає значних зусиль, щоб забезпечити дію Чорноморської зернової ініціативи, тож санкції проти Росії не загрожують світовій продовольчій безпеці. А ще закликала країни Глобального Півдня проаналізувати пріоритети України задля ефективної реалізації санкційної політики.

Радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк відзначив важливість позбавлення Росії інструментів, які допомагають їй обходити санкції, зокрема за допомогою третіх країн. Він наголосив, що головною метою санкцій є зупинення агресії Росії, а купівля російських товарів допомагає агресору фінансувати ВПК.

«Закликаємо продовжувати виявляти повагу до санкцій, запроваджених країнами санкційної коаліції з метою припинення агресії Росії, а також розглянути можливість вжиття додаткових заходів, щоб ведення бізнесу з Росією не створювало додаткових санкційних ризиків», – зазначив Владислав Власюк.

Також він проінформував про зусилля України щодо внесення Росії до чорного списку FATF.

Сторони відзначили важливість координації зусиль у питанні реалізації санкційної політики та продовження подальшого діалогу в цьому напрямі. Учасники зустрічі оглянули залишки ракет та безпілотних літальних апаратів, якими Росія обстрілювала Київ.

У брифінгу взяли участь: Посол Арабської Республіки Єгипет Айман Ахмед Мокхтар Ельгамаль, Федеративної Республіки Бразилія – Нортон Рапеста, Південно-Африканської Республіки – Андре Йоганнес Гроеневальд, Республіки Індія – Харш Кумар Джейн, тимчасовий повірений у справах Алжирської Народної Демократичної Республіки Ахмед Уаїл, радник із торговельних питань Посольства Турецької Республіки Ібрагім Чагри Мушлу.

У режимі відеоконференції до брифінгу долучилися: Посол Республіки Філіппіни Лея М. Басінанг-Руїз, Аргентинської Республіки – Елена Летісія Мікусінскі, Республіки Чилі – Айлін Естрелла Хо Лієм, Республіки Сенегал – Папа Діоп, Королівства Саудівська Аравія – Мохаммед Сулайман Альмусгер Альжебрін, Держави Кувейт – Рашид Хаммад Аль-Адвані, тимчасовий повірений у справах Республіки Гватемала Міхаель Паоло Джордано Мазарігос, радник Посольства Республіки Ангола Мануель де Сільва, Посол Об’єднаних Арабських Еміратів Махра Аль-Шайя, Республіки Ірак – Таан Хуссейн Аббас Хуссейн, Посол Малайзії в Польщі, який тимчасово опікується питаннями України, Дадо Чітра Деві Раміах.