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В Офісі Президента відбувся семінар щодо застосування законодавства у сфері звернень громадян та доступу до публічної інформації

21 жовтня 2021 року - 19:55

В Офісі Президента відбувся семінар щодо застосування законодавства у сфері звернень громадян та доступу до публічної інформації

Проблеми правозастосування положень законодавства у сфері звернень громадян та доступу до публічної інформації обговорили на нараді-семінарі в Офісі Президента України.

У зустрічі взяли участь керівники служб, директоратів, департаментів та управлінь Офісу Глави держави, представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Керівник Департаменту з питань звернень громадян Офісу Президента Ганна Кільова розповіла, що протягом січня – вересня 2021 року до Глави держави надійшло 41 тис. 815 звернень громадян, а загалом (з урахуванням колективних звернень) до Президента звернулося понад 3 млн 438 тис. громадян. Також надійшло 3 тис. 543 запити на отримання публічної інформації.

Найбільше звернень до Глави держави отримано з міста Києва, Одеської, Черкаської, Чернігівської та Київської областей. Найменше – з Чернівецької, Донецької та Луганської областей.

Громадян насамперед цікавлять питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, соціального захисту, комунального господарства та охорони здоров’я. Зокрема, звернення з правоохоронної тематики найчастіше стосуються відкриття кримінальних проваджень, невиконання судових рішень, неправомірних дій працівників поліції, скарг на дії суддів.

На нараді було зазначено, що інститут звернень громадян є важливим засобом зв’язку між суспільством і владою, але його можливості використовуються не повною мірою.

Було наголошено на необхідності продовження в регіонах інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо порядку опрацювання звернень, посилення уваги до проблем громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, зокрема в межах реалізації соціальних ініціатив Президента України.

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