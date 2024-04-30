В Офісі Президента закликали світових митців підтримати Глобальний саміт миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся в онлайн-форматі зі світовими діячами культури.

У зустрічі взяли участь представники Бельгії, Великої Британії, Італії, Ірландії, Китаю, США, Німеччини та Туреччини. Серед них – керівники закладів культури, продюсери, музиканти, художники та актори.

Андрій Єрмак подякував їм за підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ми показали всьому світові, що можна не боятися, можна бути вільними, боротися за наші цінності: незалежність, свободу та демократію. Ситуація залишається складною, війна триває. Люди живуть під атаками ракет та іранських дронів. Але щодня, щоночі наші б’ються на фронті», – сказав він.

Керівник Офісу Глави держави докладно розповів про Формулу миру, яку запропонував Президент Володимир Зеленський, та підготовку до Глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії в червні цього року. Він закликав діячів культури акцентувати на важливості заходу лідерам їхніх держав та в суспільстві загалом.

«Ми хочемо жити в нашій прекрасній країні з міжнародно визнаними кордонами. Я закликаю використовувати всі ваші можливості, ваш вплив, контакти. Адже дуже важливо, щоб якнайбільше світових лідерів зустрілися у Швейцарії. Це матиме велике значення для того, щоб українців припинили вбивати щодня й щоночі. Щоб наші діти не зростали під обстрілами», – наголосив Андрій Єрмак.