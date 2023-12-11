В Осло Глава держави провів зустрічі з Президентом Фінляндії, прем’єр-міністрами Швеції, Данії та Ісландії

У межах участі в другому саміті Україна – Північна Європа в Осло Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Фінляндії, прем’єр-міністрами Швеції, Данії та Ісландії.

Під час зустрічі з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо Глава Української держави подякував за всі пакети оборонної допомоги й готовність наростити в цій країні виробництво артилерійських снарядів для потреб нашої армії.

«Дуже дякую вам, пане Президенте, вашій команді, уряду Фінляндії, фінському народу за вашу підтримку», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України також висловив подяку Фінляндії за прихисток українських вимушених переселенців і тепле ставлення до наших людей.

Глави держав скоординували позиції напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі й наголосили на важливості рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС.

Володимир Зеленський і Саулі Нііністьо обговорили глобальні політичні виклики та необхідні зусилля для консолідації міжнародної спільноти.

З Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном Президент України скоординував позиції напередодні вирішального засідання Європейської ради, обговорив прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії.

Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження єдності ЄС у питаннях затвердження фінансової допомоги Україні та початку переговорів про майбутнє членство нашої держави у Євросоюзі.

Президент подякував Швеції за вагому фінансову, гуманітарну та військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії, за посилення оборонних спроможностей нашої країни, зміцнення її протиповітряної оборони, активну участь у розбудові авіаційної коаліції.

Під час переговорів із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен Володимир Зеленський обговорив шляхи посилення співпраці між країнами в оборонній сфері.

Глава держави подякував Данії за підготовку чергового потужного пакета допомоги на понад 1 млрд євро.

Окремо Президент України відзначив лідерство та вагомий внесок Данії у створення й успішне функціонування міжнародної коаліції винищувачів.

Лідери обговорили важливість консолідації та єдності ЄС напередодні засідання Європейської ради.

Під час зустрічі з Прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір Володимир Зеленський подякував ісландському народові за солідарність з Україною та відзначив активну підтримку Ісландією українських ініціатив на міжнародній арені. Він також висловив подяку за виконання попередніх домовленостей і передачу мобільного госпіталю й за готовність надавати довготермінову економічну підтримку та брати участь у розмінуванні.

Президент наголосив на важливості роботи ісландської сторони щодо повернення на батьківщину незаконно вивезених російськими окупантами українських дітей.

Співрозмовники торкнулися питання викликів для української освіти, пов’язаних із війною, забезпечення шкіл бомбосховищами.

Володимир Зеленський і Катрін Якобсдоттір обговорили імплементацію Української формули миру й готовність Ісландії долучитися до реалізації пункту про енергетичну безпеку.