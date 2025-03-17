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В Осло розпочалася зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Норвегії

20 березня 2025 року - 15:05

В Осло розпочалася зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Норвегії

В Осло розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере.

«Ми вдячні Норвегії, вам, вашій команді, парламенту за велику підтримку – військову, гуманітарну та підтримку енергетики, що дуже важливо, особливо під час останніх трьох важких зим. Дуже вдячний, ми ніколи цього не забудемо. Хочу обговорити з вами ситуацію на фронті, дипломатію зі США та гарантії безпеки», – зазначив Президент.

Крім того, під час зустрічі йтиметься про участь Норвегії в зусиллях для досягнення справедливого та сталого миру і напрацюванні спільного європейського плану.

Зокрема, лідери обговорять зміцнення обороноздатності України, посилення ППО, постачання літаків F-16, артилерійських систем та боєприпасів, а також інвестиції в українське виробництво зброї.

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