В Осло розпочалася зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Норвегії

В Осло розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере.

«Ми вдячні Норвегії, вам, вашій команді, парламенту за велику підтримку – військову, гуманітарну та підтримку енергетики, що дуже важливо, особливо під час останніх трьох важких зим. Дуже вдячний, ми ніколи цього не забудемо. Хочу обговорити з вами ситуацію на фронті, дипломатію зі США та гарантії безпеки», – зазначив Президент.

Крім того, під час зустрічі йтиметься про участь Норвегії в зусиллях для досягнення справедливого та сталого миру і напрацюванні спільного європейського плану.

Зокрема, лідери обговорять зміцнення обороноздатності України, посилення ППО, постачання літаків F-16, артилерійських систем та боєприпасів, а також інвестиції в українське виробництво зброї.