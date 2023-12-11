В Осло відбулася аудієнція Президента України в Короля Норвегії Гаральда V

У межах офіційного візиту Президента України до Норвегії відбулась аудієнція Володимира Зеленського в Короля Гаральда V, а також у членів королівської родини – Королеви Соні, Кронпринца Гокона та Кронпринцеси Метте-Маріт.

Глава Української держави високо оцінив особисту підтримку з боку королівської родини українських громадян, які знайшли в Норвегії прихисток від війни.

«Ваш візит до центру розміщення українських біженців у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну став надзвичайно потужним сигналом підтримки нашого народу з боку Норвегії. Дякуємо Вашій Величності за це», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив подяку норвезькому народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні, а також за започаткування Норвегією в лютому 2023 року масштабної п’ятирічної програми підтримки для України.

Крім того, у Королівському палаці відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського та Короля Норвегії Гаральда V з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.