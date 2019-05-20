В Україні мають бути відкриті списки – Руслан Стефанчук про позицію Президента щодо змін у виборчому законодавстві

Принципова позиція Президента України Володимира Зеленського полягає в тому, що вибори мають відбуватися за відкритими списками. Про це заявив Радник Президента України – Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

«Це європейська практика, і це дає можливість громадянам, які обирають майбутній парламент, більш чітко й детально ознайомитися з тими людьми, які йдуть у партіях. І дати кредит довіри саме тим, хто, на їхню думку, зможе найбільш адекватно представити їх у законодавчому органі», – зазначив Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, ця позиція Глави держави відображена у його передвиборчій програмі. А під час інавгураційної промови Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити Виборчий кодекс, де передбачена процедура відкритих списків.

Водночас, за словами Руслана Стефанчука, під час консультацій із Президентом України 21 травня Голова Верховної Ради, його заступники та лідери фракцій і груп наголосили, що наразі немає можливості швидко та якісно ухвалити відкриті виборчі списки. Тому часники зустрічі погодили компромісне рішення – підтримати зміни до чинного закону про вибори народних депутатів, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар’єр до 3%.

«Безперечно, це не є наша мета, наша мрія, але це менше зло, ніж чинна система мажоритарки, коли люди за рахунок гречки скуповують голоси, після цього активно перепродаючи їх під час голосування», – підкреслив Радник Глави держави.

Результати консультацій були відображені у відповідному законопроекті, поданому до Верховної Ради. Однак депутати проігнорували попередні домовленості й провалили голосування, мотивуючи це тим, що вони нібито хочуть відкритих списків.

«Питання, щодо яких напередодні був консенсус про їхнє включення до порядку денного, не здобули підтримки народних депутатів», – зазначив Представник Президента у Парламенті.

Він також висловив сподівання на те, що партії дадуть громадянам можливість ознайомитися зі своїми списками і вплинути на вибір кандидатів на депутатський мандат настільки, наскільки це дозволяє чинне законодавство.