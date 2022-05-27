В Україні не потрібно посилювати повноваження органів влади, однак треба створити жорстку систему безпеки – Президент

Українське суспільство не сприйме посилення повноважень владних інституцій, натомість у державі необхідно побудувати жорстку систему безпеки. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі спільнотою Стенфордського університету.

Глава держави наголосив, що сьогодні Україна бореться за цінності свободи та демократії, тому про посилення повноважень органів влади не може бути й мови.

«Якщо ми це захищаємо, як же я можу потім бути іншої думки? Мене просто не зрозуміє наш народ. Ні, ще раз ні. Але при цьому ми повинні серйозно говорити про жорстку, вибудувану вертикаль щодо безпеки нашої держави», – сказав він, відповідаючи на запитання студентів.

Президент зазначив, що наразі безпекова ситуація в Україні залишається складною, тому необхідно приділити особливу увагу інституціям, які захищають нашу державу.

«Щодо конкретної вертикалі, конкретних інституцій, які працюють на захист людей, – тут усе має бути дуже серйозно. Тут не може бути ліберальних речей. А в усьому іншому держава в нас ліберальна, народ у нас ліберальний. Ви бачите, як він бореться за свою свободу», – наголосив Володимир Зеленський.