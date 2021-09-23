В Україні презентували сучасну систему «СОТА», яка містить вичерпну інформацію з різних сфер життєдіяльності країни, більшість даних буде публічною

В Офісі Президента України відбулася презентація сучасної інформаційно-аналітичної системи «СОТА», яку розробив Апарат Ради національної безпеки і оборони України. Це глобальна система, що містить вичерпну верифіковану інформацію щодо різних сфер життєдіяльності країни та її національної безпеки.

Як розповів під час презентації секретар РНБО Олексій Данілов, дані, які містяться в цій системі, беруть до уваги при ухваленні тих чи інших важливих управлінських рішень.

«Система, що веде повний моніторинг усіх процесів, які відбуваються в нашій державі в цій царині, і яка дає змогу знати, розуміти, прогнозувати й ухвалювати ті чи інші управлінські рішення, пов’язані, зокрема, з ситуацією з поширенням COVID-19», – сказав він, додавши, що «СОТА» допомагає чітко розуміти, де й що відбувається у розрізі кожної територіальної громади.

Система працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних із різних джерел задля підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки у понад 20 напрямах з метою ефективної координації діяльності державних органів. Серед цих напрямів – соціальна, внутрішньо- та зовнішньополітична безпека, події в зоні проведення ООС, поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні, просторова та функціональна трансформація, самоврядування у контексті децентралізації, місцеві бюджети та спроможність громад, надрокористування, економічна безпека, фінансові ринки, загрози на внутрішніх та зовнішніх ринках тощо. Уся інформація, яка збирається із зовнішніх джерел та обробляється в системі, синхронізована з геопросторовими даними.

Наприклад, у контексті охорони здоров’я «СОТА» містить відомості щодо готовності медичних закладів, загальної кількості ліжко-місць у них для хворих на коронавірусну хворобу, дані щодо їхньої заповненості тощо. Також є інформація щодо забезпечення регіонів вакцинами, кількості проведених щеплень, зокрема за галузями діяльності громадян та найменуванням вакцини.

Система здійснює моніторинг даних не лише щодо ситуації в країні, а й за кордоном.

За словами секретаря РНБО, Президент України висловився за надання відкритого доступу до більшості даних системи, зокрема з огляду на інформаційну безпеку в країні та задля ефективної боротьби з дезінформацією. Будь-хто може зайти у систему за посиланням і знайти дані щодо ситуації в будь-якій точці, щоб, серед іншого, перевірити та зіставити інформацію.

«Дуже важливо, щоб у нас із вами була спільна робота щодо інформування населення. Тому що інколи дехто висмикує той чи інший факт стосовно тієї чи іншої лікарні, як це відбувалося, наприклад, у Одесі. Просимо вас користуватися верифікованими джерелами, доступ до системи є абсолютно відкритим на сайті РНБО, є на неї посилання і все, що стосується ситуації з COVID-19», – сказав Олексій Данілов і додав, що дані в системі оновлюються щодня.

«Закрита частина стосується лише військової складової, а щодо кожної іншої сфери нашої життєдіяльності маємо чітку й зрозумілу ситуацію», – резюмував секретар РНБО.