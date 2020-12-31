В Україні п’ятий тиждень спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19, але потрібний всебічний аналіз і перспективний прогноз подальшої динаміки – нарада у Президента

В останні тижні в Україні зменшується кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 і зростає кількість тих, хто одужав. Про це повідомили Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді, що відбулася під його головуванням.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що на сьогодні на госпіталізації перебувають 22 802 особи, а п’ять тижнів тому таких було в середньому 28-29 тис.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що в країні також спостерігається зменшення захворюваності на пневмонію. За останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, наприклад, з 9 по 15 листопада – майже 39 тис. Водночас очільник МОЗ вважає, що існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус після новорічних свят. До того ж очікується зростання сезонної захворюваності на грип.

Володимир Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.

Урядовці доповіли, що наразі в Україні облаштовано 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню. Наразі вільні майже 35 тис. ліжок з киснем. Загалом у країні на сьогодні є майже 66 тис. ліжко-місць для хворих з коронавірусом.

Денис Шмигаль також доповів про перебіг виплат допомоги у розмірі 8 тис. грн бізнесу та найманим працівникам у зв’язку з посиленням карантинних обмежень.

«Станом на 31 грудня на оформлення допомоги в розмірі 8 тисяч гривень було подано 480 тисяч заяв. І можу сказати, що майже всі виплати вже здійснено. Так, по 456 тисячах заяв було перераховано кошти в обсязі 3,64 мільярда гривень. Наразі кошти не перераховано переважно тим отримувачам, які подались на одержання допомоги в останні дні минулого року. Можу запевнити, що ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня», – наголосив він.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що певна кількість компаній боїться податкових перевірок після отримання матеріальної допомоги.

Президент Володимир Зеленський запропонував використати цю ситуацію для покращення стосунків між державою та бізнесом.

«Пропоную керівництву Міністерства фінансів та Державної податкової служби подумати над тим, як зробити підхід до компаній, які зареєструвалися на отримання допомоги, максимально публічним та лояльним. Вони мають знати, що держава підтримує прозорий бізнес», – сказав він.

За листопад-грудень виплачена допомога на загальну суму 443 864 000 гривень для 90 475 сімей фізичних осіб – підприємців, які мають дітей до 10 років.

Крім того, Володимиру Зеленському доповіли, що найближчим часом Кабінет Міністрів ухвалить постанову, яка пришвидшить виплати родинам медичних працівників, померлих під час протидії COVID-19.

Глава держави також поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб.

Держава продовжує перемовини щодо постачання в Україну вакцин від COVID-19 з кількома іноземними компаніями.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму впродовж новорічних святкувань правоохоронці склали 6500 протоколів.