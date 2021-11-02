В Україні щоденна кількість щеплень проти COVID-19 має зрости до 350 тисяч – Кирило Тимошенко

Перед місцевою владою поставлено завдання нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19, щоб щоденна кількість щеплень у країні досягла 350 тисяч. Про це сказав заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час спілкування з представниками ЗМІ у Вінниці.

«Є конкретні завдання, які на засіданні Ради національної безпеки і оборони були поставлені щодо кількості вакцинацій загалом по Україні й були доведені до кожної області й кожного міста. Загальна кількість – 350 тисяч вакцинацій на добу. Тобто за кожен тиждень ми повинні робити понад два мільйони (щеплень. – Ред.)», – сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, минулого тижня в один з днів було вакциновано 317 тисяч осіб, водночас в інші дні кількість щеплень не перевищувала 300 тисяч.

«Є ще що робити, і є що робити Вінниці, адже у Вінниці має робитися за день 14 тисяч вакцинацій. На жаль, вчора було зроблено тільки вісім тисяч», – зауважив заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко зазначив, що голова Вінницької обласної державної адміністрації запевнив, що вживатимуться заходи задля прискорення темпів щеплення.

«Сподіваюся, що ми це побачимо вже поточного тижня. Адже це безпека не тільки людини, яка вакцинується, а й загалом оточення», – резюмував заступник керівника Офісу Глави держави.