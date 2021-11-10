В Україні спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19 – нарада під головуванням Президента

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19 та зниження основних негативних показників. Про це йшлося на селекторній нараді, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тис. нових випадків, а тижнем раніше – 152 тис. Наразі зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700. За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб порівняно з 34 тис. позаминулого тижня. За словами Дениса Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації.

Голова уряду наголосив, що Вінницька область за показниками захворюваності наближається до «червоної» зони. Водночас Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в «жовту» зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

Також в Україні зберігаються високі темпи вакцинації – за минулий тиждень зроблено понад 1,6 млн щеплень.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у країнах Західної Європи спостерігається нова хвиля захворюваності – минулого тижня зафіксовано піковий показник на рівні 2 млн хворих. Водночас у країнах Східної Європи, зокрема в Естонії та Румунії, ситуація стабілізується.

Віктор Ляшко попросив голів обласних державних адміністрацій сприяти організації другого етапу вакцинації для людей, які отримали перше щеплення.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що в регіонах покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень. Наразі вирішується питання постачання рідкого кисню із Запорізької та Львівської областей до лікувальних закладів Хмельницької області.

Учасники наради обговорили структуру програми підтримки малого та середнього бізнесу в умовах посилення карантинних заходів.

Представники Національної поліції та СБУ доповіли про заходи з протидії фальсифікації ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію. За фактами виготовлення та продажу сертифікатів минулого тижня відкрито 16 кримінальних проваджень та оголошено чотири підозри.

Президент звернувся до Національної поліції та Міністерства інфраструктури щодо запобігання підробці ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію туристичними операторами.