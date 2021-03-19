В Україні створять інформаційний портал з реформування системи шкільного харчування у межах ініціативи Олени Зеленської

У межах ініціативи першої леді Олени Зеленської з осучаснення системи шкільного харчування буде створено інформаційний портал, який міститиме всю ключову інформацію, навчальні матеріали, підказки про реформу тощо.

Основне завдання платформи полягає в інформуванні управлінців, педагогів та батьків про зміни в системі харчування та найкращі практики організації харчування у закладах освіти.

«Спілкуючись із працівниками освіти та отримуючи зворотний зв'язок від батьків, ми побачили необхідність у створенні єдиної платформи, яка міститиме всю ключову інформацію про реформу та буде корисною і для освітян, і для батьків. Плануємо запустити базову версію порталу вже цього літа», – зазначила перша леді.

За словами дружини Президента, на порталі передбачені розділи з рекомендованим меню для шкіл і технологічними картками приготування страв, окремий розділ про харчування для дітей з особливими дієтичними потребами та відеоінструкції на різноманітні теми, зокрема «Сучасні форми організації шкільного харчування», «Впровадження системи HACCP», «Про закупівлі». Крім того, планується, що онлайн-платформа допоможе зібрати корисну інформацію щодо здорового харчування, ролі різноманітного раціону й ризиків, спричинених нездоровим харчуванням та ожирінням.

«Цей сайт може стати основною платформою для реформування харчування у школах та комунікацій щодо здорового харчування у межах цілої країни. Оскільки формування норм поведінки є довготривалим процесом, зараз ми починаємо зі зміни сприйняття та підвищення обізнаності. ЮНІСЕФ спільно з ІТ-компанією SoftServe підтримує створення такого важливого ресурсу, що сприятиме розвитку здорових харчових звичок у дітей та батьків», – зазначила Лотта Сільвандер, голова офісу ЮНІСЕФ в Україні.

До участі в розробці сайту залучені Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Держпродспоживслужба, експерти з підтримки реформ МОН, Центр громадського здоров’я України, Швейцарсько-український проект «Діємо для здоров'я», Асоціація дієтологів України, команда Євгена Клопотенка. Також змістовну та технічну експертизу для проекту нададуть Дитячий фонд ЮНІСЕФ і Швейцарсько-український проект DECIDE. IT-партнером виступить SoftServe.

«Розробка єдиної платформи слугуватиме поширенню інформації щодо перебігу реформи системи шкільного харчування, а також поглибленню знань з питань культури та основних принципів здорового харчування. Ініціатива створення платформи є дуже важливою, адже завдяки їй ми також зможемо забезпечувати зворотний зв’язок із працівниками, залученими до організації харчування у закладах загальної середньої освіти», – наголосив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, у 2019 році за ініціативою Олени Зеленської було розпочато реформування системи шкільного харчування. 2020-й був присвячений зміні законодавчих норм і порядків. Зокрема, були затверджені оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти, розроблені методичні рекомендації щодо здійснення закупівель і методичні настанови для використання системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Крім того, торік уперше було виділено державну субвенцію для закупівлі обладнання й модернізації харчоблоків у 1908 шкільних закладах.