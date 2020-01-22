В Україні з березня розпочинається реалізація масштабного проекту будівництва доріг – Володимир Зеленський

Будівництво доріг є пріоритетом для української влади, тому 1 березня 2020 року розпочинається реалізація проекту «Велике будівництво», заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Ми хочемо з’єднати якісним сполученням усі куточки нашої країни: Схід, Захід, Північ, Південь. Ми повинні посилити культурні та соціальні зв’язки, а також – зробити доступними важливі соціальні об’єкти: наші лікарні, дитячі садочки та опорні школи», – сказав Глава держави під час заходу «Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування» у Державному агентстві автомобільних доріг України.

Володимир Зеленський зазначив, що цього року планується оновити 4 тис. кілометрів доріг державного значення, на що передбачено безпрецедентні кошти – понад 85 млрд грн.

«Це, по-перше, 31 мільярд з Державного дорожнього фонду. По-друге, залучення у банках понад 19 мільярдів під державні гарантії. Минулого тижня мною підписано зміни до Бюджетного кодексу та Державного бюджету на 2020 рік, які дозволять Укравтодору все це зробити», – повідомив Президент.

Також на будівництво державних доріг передбачена частина коштів, які НАК «Нафтогаз України» отримала від «Газпрому» за результатами Стокгольмського арбітражу.

Крім того, Глава держави наголосив на важливості будівництва місцевих доріг.

«Ми ставимо за мету цього року побудувати 2,5 тисячі кілометрів доріг місцевого значення. Для досягнення цієї мети є виділені рекордні 22,2 мільярда гривень. Це на 70% більше, ніж було витрачено у 2019 році», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що масштабне будівництво доріг допоможе створити в Україні близько 12 тисяч нових робочих місць.

«Уряд у стислі терміни має ухвалити всі необхідні рішення для максимально швидкого початку робіт та ефективного використання цих коштів», – наголосив Глава держави.