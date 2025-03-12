В Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців

Військові та члени їхніх родин відтепер можуть направляти звернення на офіційну електронну адресу уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Про це повідомила Ольга Кобилинська (Решетилова).

«У перші місяці роботи ми приймали звернення різними каналами комунікацій. Це дало змогу розв’язати найбільш гострі питання, виявити найбільш поширені проблеми, а також налагодити взаємодію для їх подолання. Зараз ми переходимо на офіційний канал прийому звернень від військових та їхніх рідних», – зазначила Ольга Кобилинська.

Щоб скерувати звернення на розгляд уповноваженої Президента, необхідно:

– скласти письмову (друковану або від руки) заяву на ім’я уповноваженої з детальним описом суті звернення;

– додати вичерпний перелік документів, які підтверджують звернення;

– надіслати заяву та супровідні документи на офіційну електронну скриньку zpv@apu.gov.ua, а також залишити email і номер мобільного телефону для зворотного зв’язку.

Перехідний період для опрацювання звернень, які раніше надходили на месенджери, триватиме до 7 квітня.