В Ужгороді Глава держави відвідав Хрестовоздвиженський греко-католицький собор і Cвято-Миколаївську церкву, вручивши там державні нагороди

Під час робочої поїздки на Закарпаття Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди, присвоєні єпископу Мукачівської греко-католицької єпархії Мілану Шашіку та митрополиту Мукачівському і Ужгородському Української православної церкви Феодору.

Глава держави відвідав Хрестовоздвиженський греко-католицький кафедральний собор у місті Ужгороді, який є пам’яткою архітектури національного значення Закарпаття. Там Володимир Зеленський вручив орден «За заслуги» ІІ ступеня, яким було відзначено Мілана Шашіка, його послідовнику – апостольському адміністратору Мукачівської греко-католицької єпархії єпископу Нілу.

Державна нагорода була присвоєна Мілану Шашіку посмертно 20 липня 2020 року за багаторічну плідну церковну, благодійну та милосердницьку діяльність. Владика Мілан освятив 160 храмів і каплиць, висвятив 154 нових єпархіальних священиків.

«Завдяки владиці Мілану Шашіку Мукачівська греко-католицька єпархія утвердилася як одна з найвпливовіших церковних структур в області, посідає друге місце за кількістю релігійних організацій і вірян», – зазначив Володимир Зеленський під час спілкування з єпископом Нілом та настоятелем кафедрального собору Іваном Тидіром.

Глава держави наголосив, що потрібно пам’ятати кожну людину, яка розвивала місцеві громади та в складний час направляла до спільної роботи, «до того, що об’єднує нас усіх як українців, як людей».

Також Володимир Зеленський побував у Свято-Миколаївській церкві в Ужгороді, де вручив орден «За заслуги» ІІ ступеня митрополиту Мукачівському і Ужгородському Української православної церкви Феодору, присвоєний указом Президента від 21 серпня 2020 року.

Митрополит Феодор сприяв розширенню структури єпархії та зміцненню кадрового потенціалу. Нині єпархія налічує 358 релігійних громад, 304 священнослужителів, 15 монастирів та чотири релігійні братства. В Ужгороді діє Духовна академія імені св. Кирила і Мефодія. Єпархія надає матеріальну та духовну допомогу дитячим будинкам, школам-інтернатам і лікарням.

Владика Феодор зазначив, що для нього справді честь отримати нагороду з рук Президента.