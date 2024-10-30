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В Ужгороді Президент відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами 

30 жовтня 2024 року - 20:36

В Ужгороді Президент відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами 

В Ужгороді Президент України Володимир Зеленський відвідав клінічний центр, де українські захисники проходять реабілітацію після поранень, яких зазнали в боях на Донеччині, Харківщині та в Курській області.

«Дякую від усіх наших людей – від усієї України – за таку потрібну роботу, службу, хоробрість. Хоробрість, яка завжди має вирішальне значення – і на полі бою, і в політичних рішеннях», – сказав Володимир Зеленський.

Президент поспілкувався з воїнами та відзначив їх державними нагородами: орденами «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Він також оглянув кабінети рентгенівської діагностики судин та реабілітації, які оснащені сучасним обладнанням та приладами для лікування.

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Робоча поїздка Президента України до Закарпатської області

30 жовтня 2024 року - 15:53
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