Вакцинація допомагає не потрапити до «червоної» зони – Кирило Тимошенко після огляду мобільного госпіталю для хворих на COVID-19 на Херсонщині

На базі Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих почне діяти мобільний госпіталь Державної служби України з надзвичайних ситуацій для прийому хворих на COVID-19. Розгортання його роботи проінспектував заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час робочої поїздки на Херсонщину.

Мобільний госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Госпіталь автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення. Його запуск дасть змогу посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на коронавірус.

«Мобільний госпіталь ДСНС позавчора прибув до Херсонщини для підсилення, адже ситуація з COVID-19 в області викликала багато питань і потрібна була допомога держави. Тому було ухвалено рішення Кабінетом Міністрів разом з Офісом Президента, Міністерством охорони здоров’я, що саме сюди поїде мобільний госпіталь ДСНС», – сказав Кирило Тимошенко представникам ЗМІ після огляду госпіталю.

За його словами, підготовчі роботи тут тривають два дні, і вже незабаром госпіталь зможе приймати хворих і допоможе стабілізувати епідемічну ситуацію в Каховці та прилеглих населених пунктах.

Також заступник керівника Офісу Президента оглянув приймальне відділення Центральної міської лікарні в місті Нова Каховка, яке було реконструйовано в межах програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Під час реконструкції у цьому медзакладі відремонтовано приміщення приймального відділення на першому поверсі та побудований в’їзд для машин швидкої медичної допомоги.

Як розповів Кирило Тимошенко, у цьому й наступному роках планують повністю оновити автомобільний парк швидкої допомоги у країні.

«Екстрена медична допомога в пікові моменти в деяких регіонах не справляється. Саме тому цьогоріч, як і минулого року, ми закуповуємо швидкі допомоги для оновлення транспортного складу», – повідомив заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко зазначив, що в багатьох областях України вже повністю оновили автопарк екстреної медичної допомоги.

Заступник керівника Офісу Глави держави також наголосив, що Кабінет Міністрів та Офіс Президента окремо щодо кожного регіону контролюють питання виплати медикам доплат за роботу з хворими на коронавірус, «щоб не було жодної заборгованості».

За його словами, загалом по країні питання оплати роботи лікарів не стоїть, виняток можуть становити поодинокі випадки, як, наприклад, Олешківська лікарня, котру лише з 15 жовтня керівник робіт додав до переліку «ковідних» медзакладів, і щойно головний лікар підготує пакет необхідних документів і підпише контракт з Національною службою здоров'я України, медики цієї лікарні почнуть отримувати доплати за роботу з хворими на COVID-19.

Заступник керівника Офісу Президента України вкотре наголосив на важливості щеплень.

«Вакцинація допомагає не потрапити до «червоної» зони. Наприклад, на Полтавщині, де я нещодавно був, понад 50% людей вакциновані, і вони досі у «жовтій» зоні. Зайнятість ліжко-місць у них – 60%. Реанімація взагалі не зайнята так, як у деяких областях. Саме тому треба йти й вакцинуватися», – зазначив Кирило Тимошенко.