Варто продовжувати санкційний тиск на РФ та запровадити повне ембарго на російські енергоносії, щоб змусити Кремль завершити війну проти України – міжнародна експертна група Єрмака-Макфола

Група незалежних українських і міжнародних експертів, яка аналізує вплив застосованих проти Росії санкційних обмежень, співкоординаторами якої є керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та екс-радник Президента США з питань національної безпеки, Посол Майкл Макфол, закликає Європейський Союз прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії для якнайшвидшого завершення війни в Україні.

У своїй заяві міжнародна група зазначає, що протягом останніх трьох місяців демократичний світ неодноразово демонстрував єдність і здатність відповісти на несправедливу війну, розв’язану Росією проти України. 31 травня Євросоюз заявив про узгодження шостого пакету санкцій проти РФ, який містить заборону на імпорт російської нафти морськими шляхами, відключення Сбербанку від SWIFT, блокування ще трьох російських медійних ретрансляторів та розширення персональних санкцій.

«Такі санкції позбавлять РФ можливості експортувати 90% нафти до країн ЄС уже до кінця 2022 року. Наша група вітає таку заяву Євросоюзу, вважаючи ембарго на російські енергоносії найбільш дієвим економічним важелем тиску для припинення російської агресії проти України», – йдеться у заяві групи.

Експерти наголошують, що тиск на російську економіку є необхідним для унеможливлення фінансування режимом Президента Росії Володимира Путіна воєнних дій в Україні та для примушування до їх завершення.

Крім того, на думку експертів, надходження РФ від експорту енергоносіїв мають бути заморожені на рахунках європейських банків.

«Водночас ми вважаємо, що затримка із запровадженням шостого пакету знизила ефективність раніше вжитих заходів, зокрема обмежень щодо фінансової системи. Росія продовжила шукати обхідні шляхи та адаптуватися до санкцій», – ідеться в заяві групи.

Так, за час, що минув після ухвалення рішення про зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв, РФ отримала додаткові можливості для адаптації та десятки мільярдів нафтогазових доходів.

«Подальше зволікання з реалізацією повного ембарго на російські енергоносії зменшить ефективність санкцій. Повне нафтогазове ембарго проти РФ є необхідним. Європейський Союз повинен працювати над прискоренням його запровадження, і якнайшвидше ухвалити ці жорсткі, але співмірні рівню російської загрози рішення», – сказано в документі.

Міжнародна група впевнена: що швидше будуть ухвалені такі рішення, то безболісніше відбудеться переорієнтація економіки та підготовка до зими.

«Усі наслідки повного ембарго є цілком вирішуваними, зокрема такі рішення передбачені в нашому документі Energy Sanctions Roadmap, який пропонує заходи щодо зменшення надходжень під час переходу до повного ембарго», – наголошують експерти.

Поєднання санкційних обмежень – повного нафтогазового ембарго та відключення всіх російських фінансових установ, включно з Газпромбанком, від глобальної системи – здатне пришвидшити завершення війни Росії проти України, переконані міжнародні експерти. Крім того, демократичний світ має на законодавчому рівні визнати кремлівський режим терористичним, обмеживши будь-які бізнес-зв’язки з РФ.

«Ми закликаємо до солідарності та рішучості, а не лише до гучної риторики. Не варто зупинятися в санкційному тиску, тільки так можна змусити Кремль завершити війну проти України», – сказано в заяві групи.