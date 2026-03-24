Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в Росії наміру реально закінчувати війну – звернення Президента
24 березня 2026 року - 20:42

Ваша робота додає хорошого настрою всім українцям – Президент зустрівся з воїнами СБУ та привітав їх із професійним святом

25 березня 2026 року - 17:42

Олена Зеленська взяла участь у приєднанні ще двох провідних американських університетів до Глобальної коаліції українських студій

25 березня 2026 року - 16:49

Ігор Жовква: Україна та Естонія координують спільні ініціативи для посилення безпеки Європи

25 березня 2026 року - 11:40

Україна вперше розробляє стратегію розширення відносин і присутності на Африканському континенті – Кирило Буданов

25 березня 2026 року - 09:50

Зустріч Президента зі спортсменами національної паралімпійської збірної України – чемпіонами і призерами ХІV зимових Паралімпійських ігор
23 березня 2026 року - 17:09

Ваша робота додає хорошого настрою всім українцям – Президент зустрівся з воїнами СБУ та привітав їх із професійним святом

З нагоди 34-ї річниці створення Служби безпеки України Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами СБУ, привітав їх зі святом і відзначив державними нагородами: відзнакою «Хрест бойових заслуг», орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького І–ІІ ступенів, «За мужність» І–ІІ ступенів, княгині Ольги ІІ ступеня та медаллю «За врятоване життя».

Глава держави подякував воїнам за службу й наголосив, що українці справді можуть довіряти Службі безпеки та розраховувати на захист і результативність на всіх напрямах. За роки цієї війни СБУ стала бойовою, сильною та однією із взірцевих спецслужб Європи й світу.

«Ми всі радіємо вашим дипстрайкам на території ворога, особливо результатам проти російської нафтової галузі. Це те, що додає хорошого настрою всій нашій державі, всім українцям. Ваша бойова робота на фронті така, що ми можемо нею тільки пишатися. В усіх найбільш гарячих точках фронту Служба безпеки України проявила себе достойно. Я дякую вам за всі ваші операції в Чорному морі для захисту від російських військових кораблів і проти путінського мосту. Дякую вам за “Павутину”, яка увійшла в глобальну історію спеціальних операцій», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент відзначив роботу СБУ в протидії російським диверсіям в українському тилу.

«Про деякі деталі зараз іще не можна відкрито говорити, не можна розголошувати, але ми знаємо, скільки замахів на українців вдалося все ж попередити й скільки російських агентів вдалося вам зупинити. Це колосальна робота Служби безпеки України», – акцентував Глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх героїв СБУ та інших складових Сил оборони й безпеки України, які віддали свої життя, виконуючи бойові завдання заради української незалежності та людей.

