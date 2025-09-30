Важливо безпосередньо відповідати Росії, щоб вони відчули справжню ціну своїх дій – звернення Президента до учасників засідання Європейської ради

Шановні друзі, шановні лідери!

Дякую, Антоніу, Урсуло, дорога Метте, усі присутні!

Радий вас усіх бачити, дякую за підтримку.

Звертаюся до вас дорогою до Данії – цього вечора ми з командою будемо в Копенгагені. А наші військові в Данії вже кілька днів. І вони працюють разом із данськими та іншими партнерами над спільною системою оборони – системою захисту від дронів. І йдеться не лише про інфраструктуру – це також політичне питання.

Росія намагається йти далі. Вони завжди починають із гібридних атак. І спершу це щось невелике, потім – щось більше. Завжди є наступний крок. Тому нам треба діяти зараз – згуртовано й сильно. Дякую всім лідерам, які вже розуміють небезпеку та об’єднують сили.

Треба зміцнювати наші оборонні можливості, і Україна може реально допомогти. Жодна країна у Європі не має більше досвіду, ніж Україна, у захисті від дронів і ракет. Я вважаю, що Європі необхідно якомога швидше створити «Стіну дронів». Дрони стають основною зброєю для армій і для злочинних чи терористичних угруповань. Це факт. І ще одним фактом має бути наша спільна готовність захищати наших людей та інфраструктуру. І що швидше ми всі разом реалізуємо програму SAFE, то краще. Вона справді може прискорити реалізацію ідеї «Стіни дронів». І ми маємо розуміти, що «Стіна дронів» – це не тільки про Україну, наших сусідів чи східний фланг. Це не тільки про наші кордони чи наш регіон. Російські дрони та російські загрози – це зараз реальна проблема для всіх країн на берегах Балтійського моря, а це означає – для всіх прибережних країн Європи. А це більша частина Європи. Сьогодні це дрони, завтра це можуть бути ракети, післязавтра – нові технології. Хто знає. І всім нам потрібен надійний захист – кожній країні Європи, тобто всім нам разом. Жодна країна не може захистити себе самостійно. Це велика помилка, навіть якщо лише одиниці досі вважають, скажімо, «у нас немає узбережжя» або «нас оточують інші, тому нам не потрібно діяти разом». Сьогодні у Європі немає безпекових питань, які не стосувалися б решти Європи. І це розуміння має нас об’єднати. Нам усім потрібен захист, тому ми всі маємо працювати над тим, щоб «Стіна дронів», гарантії безпеки для України та інші оборонні заходи справді працювали. І це дає нам усім вагомий привід для активізації та розширення оборонного виробництва, для створення проєктів спільного виробництва.

Чого найбільше прагне Росія? Щоб Європа була розділена, сперечалася, мала слабкий вигляд. Саме на це розраховує Росія. Але ваша підтримка України впродовж цих років доводить інше – що Європа набагато сильніша, ніж багато хто очікував. А те, що ми твердо протистоїмо російським атакам під час цієї війни та справедливо завдаємо ударів у відповідь, коли вони атакують нашу енергетичну систему, доводить, що Росія не така сильна, якою хотіла б здаватися. Тому ми не повинні боятися будувати власні моделі безпеки. Гарантії безпеки для України, щойно ми їх реалізуємо, стануть моделлю безпеки й для інших країн Європи. І ми готові бути рушійною силою цього процесу разом із вами, шановні партнери. Те саме стосується й «Стіни дронів». Це все – частини чогось більшого, того, що справді потрібно Європі.

Також дуже важливо безпосередньо відповідати Росії, щоб вони відчули справжню ціну своїх дій. Ми розраховуємо на швидке ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Він майже готовий – зараз потрібні лише політичні рішення. Я закликаю вас усіх підтримати його. Це також допоможе нашим відносинам з Америкою і з Президентом Трампом. Він хоче бачити, що Європа вживає заходів проти Росії за цю війну. Рішучі дії Європи посилять реакцію США. Також дуже важливо, щоб Європа обмежила закупівлю російських ресурсів, особливо нафти. Тиск на російську нафту, танкери та фінансові системи, що забезпечують експорт енергоносіїв, послаблює Путіна та поліпшує ставлення Президента Трампа до співпраці з Європою. Тому ті, хто обирає зв’язки з Росією замість Америки, ідуть проти обох – Європи та США. Нещодавно ми обговорювали це з американською командою, з Президентом Трампом. І ми щиро сподіваємося, що угорці прислухаються до цих спільних сигналів від нас усіх.

Ми також обговорювали питання заморожених російських активів, більшість із яких досі не використовується. Ці кошти необхідно спрямувати на оборону та відновлення України. Інструменти вже підготовлені, тепер їх потрібно швидко впровадити. Я також хочу подякувати кожній країні та кожному лідеру, які підтримують нашу оборону через внески в програму PURL, оборонні пакети для наших військових і фінансування нашого виробництва зброї. Це дуже велика допомога. Дякую, партнери. Я закликаю країни, які ще не приєдналися до PURL, зробити це. Прошу, приєднуйтесь.

Ще кілька коротких важливих моментів.

Ви всі бачите, що ми стримуємо російські війська на землі. У них були великі плани на цей рік. Вони хотіли захопити більше території. Але українські військові їх зупиняють. Навіть у найскладніших районах Донецької області наші чоловіки й жінки стійко тримають оборону, утримують позиції та відкидають окупантів. Ми також вражаємо цілі глибоко на території Росії. Ви, мабуть, бачили повідомлення про значні пошкодження їхніх паливних об’єктів. Такі рішучі дії мають підкріплюватися сильними політичними рішеннями. Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу, і ми зробили це швидше, ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера «Основи». Нам потрібен реальний прогрес у цьому питанні. І я кажу не тільки про Україну. Україна бореться з ворогом. Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір. Скільки ще таких перевірок нам усім потрібно? Звісно, усі ми також підтримуємо країни Західних Балкан – вони теж заслуговують бути частиною нашого спільного європейського дому. Європа має дотримувати своїх обіцянок так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання.

Дякую! Дякую всім! Дякую за запрошення, іще раз дякую, і ми розраховуємо на результати.

Дякую!