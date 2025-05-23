Важливо, що Україна повертає своїх, дякую всім у світі, хто нам допомагає – звернення Президента

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Сьогоднішній день. Головне – відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині – усе інше росіяни блокують. Поки що блокують. Але повернення наших людей – це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити. Сьогодні вдома майже 400 людей – 390. Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра – теж наступні етапи. Формула – тисяча на тисячу. Я вдячний усім і всій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну. І обов’язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає.

І так само, як вдається це, повинно вдаватися й усе інше. Потрібне припинення вогню. Потрібні дипломатичні кроки до реального миру. Потрібна нова й дієва архітектура безпеки. Об’єднуємо партнерів заради цього. І точно час тиснути на Росію більше, щоб результат був не один, а все те, що потрібно. І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого «меморандуму», який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує.

І ще кілька речей.

Відзначив сьогодні державними нагородами морських піхотинців у їхній професійний день. Кожна бригада морської піхоти – це гордість. І це справді заслужено.

Була доповідь сьогодні міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Щодо завдань для нього.

Перше: забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерії – снарядів. Результат є – дві третини коштів уже забезпечені. Друге: додаткове фінансування коштів на виробництво дронів в Україні. Кошти будуть. Третє: ми готуємося до участі України у форматі «Групи семи». Дякую МЗС за роботу.

Також сьогодні говорив із Прем’єр-міністром Хорватії Пленковичем. Справжній друг України та всіх, хто хоче сильної й безпечної Європи. Ми обговорили загалом ситуацію: ситуацію на фронті, ситуацію в дипломатії. Ми обговорили також підготовку саміту Україна – Південно-Східна Європа. Я вдячний, що пан Прем’єр-міністр Хорватії готовий бути на саміті.

Сьогодні також була доповідь, ми готуємо нові санкційні пакети. Сильні санкційні пакети.

Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з українцями!

Слава Україні!