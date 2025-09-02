Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення – Президент під час форуму «Амброзетті»

Створення безпекової інфраструктури, щоб підштовхнути Росію до миру, скорочення російських доходів від експорту енергоносіїв та підтримка європейського бізнесу можуть вплинути на спільну систему безпеки Європи. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників міжнародного економічного форуму «Амброзетті».

Глава держави подякував за запрошення та увагу до України, а також додав: українці цінують те, що люди в Італії чують та підтримують нас.

Президент наголосив, що Європі потрібна нова мережа сучасного оборонного виробництва – така, де країни підтримують одна одну, виробляючи засоби захисту для себе і для всієї Європи.

Володимир Зеленський окреслив три компоненти, які вплинуть на спільну безпеку в Європі. За словами Президента, вже почалося створення безпекової системи, яка підштовхне Росію до миру. Володимир Зеленський зазначив, що напередодні у Франції відбулося засідання коаліції охочих, на якому лідери 35 країн обговорили гарантії безпеки для України, 26 держав висловили готовність зробити свій реальний внесок.

«Це сильні країни, і Італія є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь. Протягом найближчих тижнів ми обговоримо з кожною країною, що саме вони можуть зробити. І важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз – під час війни, а не тільки після її закінчення», – наголосив Президент.

Також Глава держави повідомив, що під час розмови з очільником США Дональдом Трампом та іншими лідерами детально обговорили, як наблизити встановлення миру. За його словами, Президент Трамп очікує на сильнішу Європу, з кращою координацією між європейськими державами та Сполученими Штатами. Водночас американський лідер дуже розчарований діями деяких країн Європи, особливо Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати російську нафту й допомагають фінансувати російську воєнну машину.

«Америка хоче серйозно скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв – і це правильний шлях. Чим менше грошей Путін заробляє на нафті, тим менше він може витратити на війну й дестабілізацію інших країн. Будь ласка, майте це на увазі: енергетична незалежність від Росії також є ключовим фактором міцних відносин зі США», – підкреслив Глава держави.

Володимир Зеленський планує обговорити це питання з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час зустрічей в Україні.

«І важливо, щоб Прем'єр-міністр Орбан також почув ці сигнали від Сполучених Штатів, безпосередньо від Президента Трампа, – сигнал про російську нафту», – додав Глава держави.

Президент відзначив важливість підтримки європейського бізнесу – галузей промисловості, робочих місць та місця у глобальній конкуренції.

«В Україні ми вважаємо, що проєкт відбудови нашої країни після війни є фундаментальним економічним проєктом для всієї Європи. Для нас членство України у Євросоюзі та відбудова України також є елементами безпеки. Джорджа Мелоні підтримує нас у цьому. І я дуже сподіваюся, що участь Італії буде дійсно сильною й помітною», – підсумував Глава держави.