Вчасна допомога від партнерів дає змогу уникнути багатьох жертв і руйнувань – Олена Зеленська в інтерв'ю Bild

Завдання Української держави – допомогти українцям якнайкраще пережити зиму. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Зокрема, вона розповіла про російські удари цього й минулого понеділка (17 жовтня та 10 жовтня).

«Російські терористичні атаки надто близько до кожного українця, хоч би де ти сам у цей момент був. Загибель молодої вагітної жінки від російського дрона у столиці ми переживали разом зі співробітницею з моєї команди – вона знала Вікторію особисто. Я зі свого боку добре знайома з лікарями з «Охматдиту», які зазнали важкої втрати минулого тижня – російська атака забрала життя молодої дитячої лікарки, гематолога Оксани Леонтьєвої», – розповіла перша леді.

Водночас вона наголосила, що кожен удар тільки більше гуртує українців.

«Ми працюємо й плануємо, бо відкладати життя, завмирати – означає піддатися терору», – переконана дружина Президента.

Олена Зеленська також розповіла про роботу своєї нещодавно створеної фундації, яку було презентовано у Нью-Йорку у вересні.

«Зара з наше завдання – допомогти пережити зиму тим, хто залишається на Херсонщині, Харківщині й на інших уразливих територіях. Потрібно все: від генераторів до ліків. Інші завдання, крім гуманітарної допомоги, – відбудова та матеріально-технічне оснащення шкіл, щоб діти могли навчатись у зручних і безпечних умовах, відновлення й матеріально-технічне забезпечення лікарень, щоб люди могли вчасно отримувати медичну допомогу», – зазначила перша леді.

Дружина Президента України подякувала Німеччині за нову партію допомоги й зауважила, що якби вона надійшла раніше, багатьох жертв і руйнувань можна було б уникнути.