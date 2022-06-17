Вдалося звільнити з полону українського парамедика Юлію «Тайру» Паєвську – звернення Президента України

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним – рішення вже Європейської ради, тобто лідерів країн ЄС.

Україна заслуговує на цей позитив. Українські цінності – це європейські цінності. Українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички й зараз не втратили сили. І наше зближення з Європейським Союзом – це не тільки позитив для нас. Це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років.

Нагадаю зараз лише одне: після 24 лютого наша країна приєдналася до європейської енергетичної системи. Наші мережі – України та Євросоюзу – працюють синхронізовано попри повномасштабну війну. Тобто навіть в одному цьому факті видно одразу все – і професійність наших людей, і силу наших інституцій, і нашу здатність виконувати обіцянки, і величину українського потенціалу.

І я хочу підкреслити, що євроінтеграція України – це не щось таке суто політичне, не щось таке відірване від життя звичайних людей. Навпаки. Що ближчі ми з іншими європейськими країнами, то більше можливостей буде в нас, щоб гарантувати всім українцям сучасне й забезпечене життя.

Говорив сьогодні з пані Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував їй та всім членам Єврокомісії за лідерство, за сьогоднішнє рішення. Також говорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Координуємо кроки. І я вдячний Шарлю за те, що він відчуває історичне значення цих процесів і для України, і для майбутнього Європи.

Сьогодні ж говоритиму з Премʼєр-міністром Нідерландів Рютте. Кожну можливість я використовую заради наших інтересів, заради України.

Під час вчорашнього візиту в Київ лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії було зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються і для нашої держави, і для всіх європейців, якщо будемо працювати й надалі разом. А сьогодні це розуміння стало ще чіткішим. Європейська сила, європейська самостійність і європейський розвиток можна уявити справді потужними тільки з Україною.

Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень: уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим. Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші звʼязки з Європою.

Сьогодні ж відбувся візит Бориса Джонсона в Київ. Це вже другий візит пана Премʼєр-міністра Великої Британії в нашу столицю від 24 лютого.

Переговори позитивні. Обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги. Я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема й зброєю. Вдячний і за те, що ми однаково сприймаємо необхідність безумовного захисту нашої держави. Говорили про гарантії безпеки для України. Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців й всіх європейців на покоління вперед.

Загалом тиждень був максимально корисним для України – на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати Президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій – саме завдяки підтримці США.

Щойно підписав нові укази про нагородження наших героїв. 413 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 29 із них – посмертно.

І наостанок. Сьогодні вже можу повідомити про це: вдалося звільнити з полону «Тайру», українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. «Тайра» вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх.

Вічна слава всім, хто став на захист нашої незалежності й нашої свободи!

Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну!

Слава Україні!