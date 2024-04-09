Вдячний усім, хто зберігає робочі місця для людей – Президент України зустрівся з представниками бізнесу на Харківщині

Президент Володимир Зеленський узяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні» та зустрівся з представниками бізнесу на Харківщині.

Глава держави подякував підприємцям за збереження економіки регіону під час війни.

«Ми готові поговорити про те, які у вас є найболючіші питання. Де ми можемо допомогти – будемо це робити», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що зараз важливо посилювати протиповітряну оборону, відновлювати електро- та водопостачання, будувати бомбосховища у школах на Харківщині. Глава держави також зазначив, що Кабінет Міністрів має ухвалити рішення щодо виплати компенсацій харків’янам та місцевим підприємствам за використання пального для генераторів.

Перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зауважила, що Харківщина активно залучена до державних програм підтримки.

«На всі програми підтримки в межах «Зроблено в Україні» у державному бюджеті закладено 45 мільярдів, щонайменше півтора мільярда буде на Харківську область. Ця сума не є лімітом. Що активніше бізнес долучатиметься до програм підтримки, то більшою може бути сума. Із бізнесом Харківщини ми також порушили питання розширення локалізації на нові категорії товарів і пріоритету для українських виробників у публічних закупівлях. Маємо купувати вітчизняне і як держава, і як громадяни. Особливо коли українські товари виробляються в таких складних умовах», – наголосила вона.

Під час діалогу з представниками бізнесу йшлося про те, що сьогодні з урахуванням ситуації в регіоні уряд працює над низкою рішень. Зокрема, розглядають можливість збільшити розмір мікрогрантів для бізнесу Харківщини з 250 тис. грн до 500 тис. грн.

Крім того, міністерствам і відомствам доручили опрацювати можливість надати мікро-, малим і середнім підприємствам у Харкові портфельні гарантії, а також встановити пільгові тарифи на залізничні вантажні перевезення зі станцій на прифронтових територіях.