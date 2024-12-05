Вдячний усім капеланам, які разом із захисниками на передовій: Президент узяв участь у першому військовому молитовному сніданку

Президент Володимир Зеленський закликав усі релігійні конфесії долучатися до розвитку капеланства в Україні. Про це Глава держави заявив під час першого військового молитовного сніданку, що відбувся у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври.

У заході взяли участь предстоятелі церков та релігійних організацій, військові капелани, захисники й захисниці України, іноземні гості.

«Ми захищаємо Україну, нашу державу та людей із надією на справедливість і Бога. Ми бачимо, як це поєднано. День Збройних Сил України припадає на ту саму дату, що й одне з найбільш світлих свят для наших дітей – Святий Миколай», – зазначив Володимир Зеленський.

Військові капелани прочитали молитви за кожен рід військ Сил безпеки та оборони. Президент подякував усім присутнім за єдність, допомогу та їхні молитви за Україну й українців.

«Особливо вдячний нашим капеланам, тим, хто з хлопцями на першій лінії та не ховається від усього, через що вони там проходять. Вдячний усім, хто старається збільшити українське капеланство. І я закликаю всі конфесії вести цю роботу, яка дуже важлива й необхідна. У єдності ми пройдемо цю війну та забезпечимо, найголовніше – справедливий мир для України», – сказав Глава держави.