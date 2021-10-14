«Велике будівництво»: Глава держави оглянув новий критий басейн у Золотоноші та ознайомився з планами розвитку інфраструктури Черкащини

У місті Золотоноші Черкаської області Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська оглянули новий критий басейн у гімназії ім. С. Скляренка, споруджений у межах Національної програми «Велике будівництво».

Президентському подружжю розповіли, що це – перший в об’єднаній територіальній громаді басейн, доступний для дітей з інвалідністю. Його будували з дотриманням усіх принципів інклюзивності та обладнали спеціальною підйомно-спусковою системою для осіб з інвалідністю, тож займатися тут можуть усі гімназисти без винятку. Дверні отвори, туалетні кімнати, душові та роздягальні тут розширені і враховують потреби людей, які пересуваються на візках. У коридорах є навігація з тактильними кахлями.

Володимир Зеленський повідомив, що після спорудження критого басейну наступного року планується розпочати реконструкцію будівлі гімназії імені С. Скляренка.

«Хотілося б, щоб це був великий центр – не тільки басейн. Тут буде спортивний майданчик для дітей і школа», – зазначив Президент.

Поряд з басейном також збудовано перший у Золотоноші повністю інклюзивний дитячий майданчик. Тут можуть відпочивати та гратися діти різного віку та з різним станом здоров’я, зокрема з фізичними та ментальними порушеннями.

Главі держави також доповіли про перебіг виконання Національної програми «Велике будівництво» на Черкащині. Так, цьогоріч в області буде побудовано 17 об’єктів соціальної інфраструктури.

Крім того, у межах програми «Велике будівництво» в Черкаській області в поточному році споруджують 259 км автодоріг (у 2020-му – 224,3 км). Триває капітальний ремонт вулиць Енергетиків та Шевченка в Каневі. Зокрема, будівельні роботи на вулиці Шевченка виконані на 63%.

«За два роки 500 км доріг для Черкащини – це дійсно серйозний результат. У десятки разів більше, ніж у будь-який рік за часів незалежності України. Думаю, що за пару років ми закінчимо всі головні дороги на Черкащині», – сказав Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ.

Володимир Зеленський також розповів, що в межах «Великого будівництва» в області буде зведено багатофункціональний спортивний комплекс в Умані, кілька басейнів та льодову арену в Черкасах.

«Це все програми, які починаються наступного, 2022 року», – додав він.

Всього на 2022-й в області заплановано зведення 33 об’єктів. Зокрема, багатофункціонального спортивного та ландшафтно-паркового комплексів в Умані. У 2022-2023 роках передбачено створити Центр розвитку креативної економіки Черкащини, побудувати в Черкасах корпус серцево-судинної хірургії Черкаського обласного кардіологічного центру, реконструювати Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву, спортивний інтернат, спорудити басейн у Каневі. Також заплановано реставрацію мисливського палацу графа Шувалова та створення сучасного парку з відпочинковими зонами в місті Тальному, реставрацію палацу князів Лопухіних-Демидових та ландшафтного парку в Корсуні-Шевченківському, створення Музею військової слави України в селі Леськовому.

«Вважаю, що в Черкасах є все: люди, унікальні місця, історія. Потрібно просто все це привести до нормального якісного вигляду», – заявив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, «Велика реставрація» також передбачає реконструкцію історичного центру Канева.

«Важливо, щоб був доступ і туристична можливість для українців, і не тільки для українців, побачити могилу Кобзаря і прекрасний парк навколо могили», – зазначив Президент.