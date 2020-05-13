«Велике будівництво»: на Київщині відкрили оновлені 25 км траси Київ – Одеса

У межах реалізації Національної програми «Велике будівництво», яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, завершився ремонт однієї з ділянок траси М-05 Київ – Одеса, яка є складовою міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е-95. Ідеться про 25 км дороги, що пролягає територією Київської та Черкаської областей.

«Програма Президента «Велике будівництво» набирає обертів. Ми починаємо практично кожного тижня відкривати нові відрізки трас: і великих, і малих, і місцевих, і державного значення. Київ – Одеса – траса, якою користуються не лише ті, хто живе в Києві чи Одесі. Це одна з головних артерій України», – заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час офіційного відкриття відрізка траси в Київській області.

Він подякував за якісно виконану роботу компанії-підряднику – спільному українсько-білоруському підприємству.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол зазначив, що білоруська сторона готова до нових завдань.

«Вважайте, що сьогоднішній захід – це подарунок білоруських будівельників українському народу, споживачу до Дня Конституції. Не пройшло й року, як ми відкривали тут будівництво. І ви бачите, яка прекрасна дорога», – сказав Ігор Сокол.

Як зазначалося, до наступного року Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) планує повністю оновити трасу М-05. Ідеться, зокрема, про проектування та капітальний ремонт інших ділянок дороги, зведення двох розв'язок, розвиток придорожньої інфраструктури, а також встановлення майданчиків відпочинку та систем зважування в русі.

«На трасі Київ – Одеса вже ближче до Києва встановлений пункт автоматичного вагового контролю. Там уже працюють ваги. І автоматично фіксується вага всіх вантажівок, які проїжджають. Пункт проходить сертифікацію та стандартизацію. І в найближчі тижні Укртрансбезпека зможе використовувати ці дані та штрафувати тих, хто порушує ваговий контроль», – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Крім того, планується впровадження довгострокових контрактів на утримання траси М-05.