«Велике будівництво»: На Волині Володимир Зеленський поставив завдання до літа завершити спорудження дороги до Шацьких озер

У межах робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом ремонтних робіт на ділянці автодороги М-07 Київ ‒ Ковель ‒ Ягодин (на Люблін). Оновлення траси здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

Ця дорога є однією зі стратегічних для держави: на ній висока інтенсивність руху, траса веде до одного з найбільших в Україні пунктів пропуску на кордоні – «Ягодин», тому її називають «Варшавська траса». Автодорога збігається з транспортним коридором Балтійське море – Чорне море, а також є частиною міжнародної автомагістралі Е373.

Президенту розповіли, що протяжність М-07 у регіоні становить майже 160 км, а в напрямку Ковель – Ягодин – 60,4 км. З 2001 по 2019 рік було реконструйовано 30 км дороги. Цьогоріч на трасі проводяться будівельні роботи загальною вартістю 107,1 млн грн.

Як повідомив Володимиру Зеленському голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков, на трасі М-07 у напрямку пункту пропуску «Ягодин» у цьому році відбулася реконструкція та розширення дорожнього полотна до першої категорії.

Найбільший обсяг робіт виконано ближче до кордону. У наступному році заплановане розширення та реконструкція пункту пропуску «Ягодин».

«У планах – щоб М-07, вся після Ковеля й до кордону, була першої категорії», – сказав очільник Укравтодору.

Розширення до першої категорії проводилося також на трасі Н-22 Київ – Рівне. Крім того, повністю завершений обхід міста Луцька.

Глава держави поцікавився станом решти доріг, які з’єднують Луцьк з іншими містами та областями, – які з них потребують відновлення.

Олександр Кубраков доповів, що половина автошляхів у Волинській області вже в нормальному стані. У межах «Великого будівництва» цьогоріч тут оновлюють не тільки міжнародні, національні та регіональні дороги, а й 67 км територіальних доріг. На 2021 рік залишилися територіальні автошляхи, зокрема дорога, що веде до Шацьких озер. Її також починають відновлювати в цьому році, а завершити планують у наступному.

«Давайте так, щоб до літа все зробити. Все-таки Шацькі озера – це один з найкращих українських туристичних «магнітів», – поставив завдання Президент.

Загалом, як розповіли Главі держави, у Волинській області в межах Національної програми «Велике будівництво» цьогоріч планується відремонтувати 156 км доріг, на близько 100 км вже зроблено верхній шар.