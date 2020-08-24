«Велике будівництво»: Президент оглянув реконструйований корпус Полтавського обласного клінічного кардіодиспансеру

Під час робочої поїздки до Полтавської області Президент України Володимир Зеленський оглянув корпус інтервенційної кардіології та реабілітації Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру, який реконструйовано в рамках Національної програми «Велике будівництво».

Глава держави ознайомився з автоматизованим пунктом управління кардіологічного диспансеру. Також оглянув кабінети ультразвукової діагностики, ЕКГ, ударно-хвильової терапії, зал фізичної реабілітації. Президент відвідав відділення порушення серцевого ритму, а також рентген-операційний блок.

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що в області оновлено парк автомобілів екстреної допомоги. За програмами уряду та Світового банку придбано 165 нових одиниць транспорту.

Також Володимир Зеленський відвідав відділення інтервенційної кардіології. У складі відділення є три операційні, лабораторія, блок реанімації та інтенсивної терапії. Завдання відділення: ургентні коронарні втручання під час гострого коронарного синдрому, ургентна імплантація штучних водіїв ритму, діагностична коронарографія, планові стентування судин серця, інтенсивна терапія та реанімація хворих із тяжкими станами, що зумовлені кардіальною патологією, ведення післяопераційних пацієнтів. Перспектива розвитку відділення – відкрита кардіохірургія.

Президент поспілкувався з колективом кардіологічного диспансеру.

«Дуже красиво, сучасно, високотехнологічно. Хочемо вам подякувати за дуже складну роботу», – сказав Глава держави, звертаючись до лікарів.

Володимир Зеленський зазначив, що він справді вражений масштабами реконструкції диспансеру.

«Багато разів ми мандрували багатьма країнами, у багатьох лікарнях я був. Бачив найсучасніші лікарні в Європі, в Америці, у світі. Але жодного разу я не бачив державну лікарню, державний центр такого рівня», – сказав Президент під час спілкування з представниками ЗМІ.

Глава держави зауважив, що діагностика, профілактика та реабілітація у реконструйованому диспансері здійснюється на найвищому рівні. У закладі працюють висококласні фахівці.

«Ми зайшли в реанімацію та побачили світлих, з інтелектом в очах, молодих спеціалістів. Мені здається, вони допомагають, бо коли на них дивишся – хочеться жити. Кажуть, що навіть стіни лікують. Я вважаю, що саме такі стіни можуть вилікувати», – зазначив Володимир Зеленський.

Довідка. Реалізація проекту з реконструкції Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру дозволить створити умови для підвищення профілактики захворювань серед населення області шляхом введення в експлуатацію лікувального закладу на 136 ліжок (зокрема 120 ліжок – палатні відділення та 16 ліжок – блок реанімації та інтенсивної терапії), вдосконалення системи надання населенню кардіологічної допомоги, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. Під час реконструкції Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру добудовано шестиповерховий корпус, влаштовано стоянки та паркову зону, вжито заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища, зокрема для осіб з обмеженим фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. У кардіологічному диспансері створено 193 робочих місця. Місткість – 136 ліжок. На об`єкті завершені будівельно-монтажні роботи та закінчуються пусконалагоджувальні роботи інженерних систем.