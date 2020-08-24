«Велике будівництво»: Президент оглянув ремонт дороги М-19 на Тернопільщині

Під час робочої поїздки на Тернопільщину Президент Володимир Зеленський оглянув перебіг відновлення міжнародної дороги державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, яку реконструюють у межах Національної програми «Велике будівництво».

Загальна протяжність автошляху разом з транспортними розв’язками в межах Тернопільської області становить 212,3 км. Ремонт відбувається на трьох ділянках дороги завдовжки 145 км. Загальна вартість робіт – 3,154 млрд грн.

Як доповів Президенту голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, ця траса є головним дорожнім об'єктом регіону.

«Вона проходить через усю область, відновлюємо її на всій протяжності. Роботи на ділянці Вишнівець – Горинка завершені. Обхід Кременця завершений на 98%, у нижньому шарі зроблена ділянка до Чорткова. Попереду – активні роботи до Заліщиків, найпівденнішого міста Тернопільщини. Ця дорога з’єднує нас з іще одним містом-островом – Чернівцями», – сказав він.

Також серед об'єктів, на яких цього року починаються роботи, – траса Н-18, яка є найкоротшою дорогою з Києва до Буковелю, та траса М-12. На наступний рік запланований початок дорожнього проекту, який з'єднає дві міжнародні траси – М-12 і М-19 в обхід Тернополя.

Загалом Тернопільська область має 1 тис. 423 км доріг державного значення.

Олександр Кубраков зазначив, що на всіх дорогах, крім ремонту покриття, здійснюється облаштування тротуарів у населених пунктах, освітлення тощо.

Представники ОДА наголосили, що люди задоволені якістю доріг, на яких ремонти вже завершені.

На запитання Президента про стан місцевих доріг голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш доповів, що нині через судові процеси заблокована значна частина коштів. Глава держави назвав таку ситуацію неприйнятною й наголосив, що питання необхідно вирішувати.

Заступник керівника офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що зміни до державного бюджету на поточний рік, які вчора ухвалила Верховна Рада, дадуть змогу виділити 190 млн грн на будівництво мостового переходу в Тернополі – на так званий Гаївський міст.