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Верховна Рада третього грудня має розглянути зміни до закону про ДБР щодо продовження розслідування справ Майдану - Володимир Зеленський

29 листопада 2019 року - 17:20

Першим питанням на порядку денному Верховної Ради України третього грудня мають бути зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо продовження розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності, наголосив Президент України Володимир Зеленський.

«Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функцій слідства, ви маєте продовжити на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях інших органів. Насамперед це стосується злочинів, вчинених на майдані Незалежності у 2013-2014 роках», – сказав Володимир Зеленський, виступаючи в Генеральній прокуратурі України напередодні Дня працівників прокуратури.

Глава держави окремо зауважив: «Третього грудня першим питанням на порядку денному у Верховній Раді України будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить зливати справи Майдану».

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