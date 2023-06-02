Весь простір країни прагнемо зробити людиноцентричним – Олена Зеленська відвідала відкриття найбільшої дитячої зони на вокзалі у Києві

На Центральному вокзалі Києва ЮНІСЕФ разом з «Укрзалізницею» відкрили найбільший дитячий простір «Спільно». Він пристосований для зручного перебування батьків із дітьми, тут є кабінки для грудного вигодовування, бібліотека. А ще – спортивно-ігрова зона, футбольний куточок і повноцінний музей науки із залізничними експонатами.

У заході та присвяченій йому дискусії взяли участь: перша леді України Олена Зеленська, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Учасники обговорили важливість відновлення дитячо-юнацької інфраструктури. Дружина Президента відзначила необхідність таких перетворень на вокзалах.

«Для батьків вокзал – це завжди метушня й напруження, а для дитини – очікування пригоди. Тут починається мандрівка. Останні місяці були дуже важкими для наших дітей, вокзали були місцем початку евакуації, тож хочеться, щоб вони знову стали відправною точкою добрих пригод і магнітом для повернення наших родин», – сказала перша леді.

Олександр Кубраков наголосив, що йдеться про комфорт і можливості не лише для дітей, а й для тисяч українських сімей, які хочуть повернутися додому.

Олена Зеленська акцентувала на важливості безбар’єрності не тільки в дитячих просторах, а й у всій країні.

«Особливо важливо, що цей простір – безбар’єрний, бо саме в такому дусі має відбудовуватися країна. Ми як суспільство й раніше мали різні потреби та різні перепони. Але після пережитого на війні і в дітей, і в дорослих потреб стане більше. І найперша з них – потреба у комфортному, безстресовому житті. Не лише вокзали – весь простір країни прагнемо зробити зручним і людино- й дитиноцентричним, щоб у наших дітей, які пережили стільки важких моментів, з’явилися нарешті моменти втіхи та радості», – зазначила перша леді.

Зі свого боку міністр освіти і науки України наголосив на важливості забезпечення комфортного та безбар’єрного середовища також і в освітніх процесах.