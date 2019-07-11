Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації
Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації

11 липня 2019 року - 15:22

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції – Президент запросив турецький бізнес до співпраці

8 серпня 2019 року - 13:13

Ми обов’язково скористаємося своїм шансом змінити країну – Володимир Зеленський на бізнес-форумі у Стамбулі

8 серпня 2019 року - 12:41

Під час офіційного візиту Президента України до Туреччини у Стамбулі підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами

8 серпня 2019 року - 11:29

Україна й Туреччина обговорюють можливість запровадження вільної торгівлі – Глава держави

7 серпня 2019 року - 22:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Туреччини
Офіційний візит Президента України до Туреччини

7 серпня 2019 року - 14:32

Перейти до всіх галерей

Ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції – Президент запросив турецький бізнес до співпраці

8 серпня 2019 року - 13:13

Ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції – Президент запросив турецький бізнес до співпраці

У рамках офіційного візиту до Туреччини Президент України Володимир Зеленський взяв участь у роботі українсько-турецького бізнес-форуму у Стамбулі. Глава держави розповів представникам бізнесу про найближчі зміни, які планується втілити в життя у країні, та запросив їх приєднатися до реалізації проектів, що сприятимуть економічному зростанню України.

«Пропоную вам угоду: ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції, ми разом зростаємо», – звернувся Володимир Зеленський до підприємців і нагадав, що прийшов у владу з бізнесу. 

За прогнозами Глави держави, восени буде ухвалено закон про концесії, який дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором та приватними компаніями.

«Будемо дуже раді бачити турецькі компанії як надійних партнерів у всіх наших проектах. Заходьте зі своїм капіталом, своїм досвідом, своїми технологіями», – наголосив Володимир Зеленський.

ф

Офіційний візит Президента України до Туреччини

7 серпня 2019 року - 14:32
Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана, Анкара, 7 серпня 2019 року
Версія для друку