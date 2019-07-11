У рамках офіційного візиту до Туреччини Президент України Володимир Зеленський взяв участь у роботі українсько-турецького бізнес-форуму у Стамбулі. Глава держави розповів представникам бізнесу про найближчі зміни, які планується втілити в життя у країні, та запросив їх приєднатися до реалізації проектів, що сприятимуть економічному зростанню України.

«Пропоную вам угоду: ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції, ми разом зростаємо», – звернувся Володимир Зеленський до підприємців і нагадав, що прийшов у владу з бізнесу.

За прогнозами Глави держави, восени буде ухвалено закон про концесії, який дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором та приватними компаніями.

«Будемо дуже раді бачити турецькі компанії як надійних партнерів у всіх наших проектах. Заходьте зі своїм капіталом, своїм досвідом, своїми технологіями», – наголосив Володимир Зеленський.