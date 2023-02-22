Ви маєте змогу зробити частиною своєї долі історичну перемогу України – звернення Президента до випускників вищих військових навчальних закладів ЗСУ

Слава Україні!

Панове офіцери та генерали!

Шановні випускники та викладачі Львівської та Одеської військових академій!

Кожен і кожна, хто присвятив своє життя захисту нашої держави та незалежності!

Я вітаю вас із тим, що ви маєте змогу зробити частиною своєї долі історичну українську перемогу! Перемогу, про яку мріяли наші люди багато поколінь. Перемогу, якої так довго не вистачало українському народу й нашій державності.

Саме зараз і саме в цій війні, яку українці не починали, але яку нам із вами належить завершити нашою спільною перемогою, Україна здобуде собі гарантований захист. Захист на покоління.

Не буде ворога на нашій землі. Не буде кайданів на нашому народові. Не буде приниження на українцях. Не буде навіть думки десь там на чужині, що нібито можна напасти на Україну й щось від того отримати для себе.

Саме такий результат ви маєте здобути в боях. Здобути разом зі своїми солдатами, разом із братами й сестрами по зброї, разом з усією нашою державою. Українці пишаються своєю армією, усіма нашими силами оборони, і це чесна гордість. Її заслужили тисячі українських воїнів своєю хоробрістю, стійкістю, влучністю. Я впевнений, що ви можете стати саме такими воїнами.

Окремо я хочу звернутися до батьків, вихователів наших молодих офіцерів.

Вже вдруге за час повномасштабної війни наші військові навчальні заклади відправляють до офіцерського корпусу Збройних Сил України та інших військових формувань гідне поповнення. Обрати такий життєвий шлях – це ознака сили людини, а отже, сили родини, сили характерів тих, хто близький цій людині.

Я дякую вам, шановні мами й тата наших молодих офіцерів, шановні вихователі, за таке виховання, яке дає їм змогу стати міцною опорою для війська, держави й народу у такий вирішальний час.

Панове офіцери!

Вже скоро ви вирушаєте в діючу армію, в наші сили оборони. Ви поповните колективи бойових бригад – механізованих, мотопіхотних, танкових, артилерійських, десантно-штурмових, гірсько-штурмових, штурмових та морської піхоти, а також військових частин спеціального призначення. Дехто з вас очолить підрозділи у нових штурмових бригадах, які лише формуються.

Завжди і всюди будьте хоробрими й бережіть своїх солдатів. Завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів, вірте в себе та вірте в Україну! Будьте гідними героїзму всіх тих, хто вже проявив себе в боях за Україну та українців! Будьте гідними нашої перемоги.

Перемога України буде.

Слава випускникам військових академій України!

Слава нашим Збройним Силам!

Слава всім силам оборони й безпеки України!

Слава Україні!