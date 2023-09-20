Пані та панове!

Шановні захисники й захисниці!

Воїни! Нескорені!

Я щиро вітаю всіх вас із поверненням на рідну землю! З поверненням і з перемогами, з відмінними результатами.

Цього року на «Іграх нескорених» наша збірна здобула медалі в багатьох дисциплінах. Тридцять чотири медалі різного ґатунку. Але й золото, і срібло, і бронза передусім доводять незламність українського духу та міцність вашого характеру, який сильніший за будь-які обставини. Ви для всіх приклад надпотужної волі. І це надихає. Це заряджає. Це показує всьому світу, а Україні дає змогу знати й не забувати, що з нескорених народжується нація та завдяки нескореним нації витримують усе. І перемагають усе!

Дякую всім вам!

Слава Україні!