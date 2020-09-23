Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ви всі для нас герої – Президент відвідав базовий табір Головного управління розвідки

26 вересня 2020 року - 16:30

Глава держави прибув з робочою поїздкою на Донеччину

26 вересня 2020 року - 15:46

Президент України відвідав у лікарні курсанта, пораненого внаслідок катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва

26 вересня 2020 року - 14:28

Президент відвідав місце катастрофи літака Ан-26 на Харківщині

26 вересня 2020 року - 12:45

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Донецької області
Робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Донецької області

26 вересня 2020 року - 16:37

Перейти до всіх галерей

Ви всі для нас герої – Президент відвідав базовий табір Головного управління розвідки

26 вересня 2020 року - 16:30

Ви всі для нас герої – Президент відвідав базовий табір Головного управління розвідки

Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав базовий табір Головного управління розвідки.

Глава держави ознайомився з умовами проживання військовослужбовців. Володимир Зеленський оглянув сучасні комфортні модулі, у яких мешкає особовий склад.

Президент пообідав з військовими. У солдатській їдальні Глава держави скуштував борщ та рисову кашу. Він залишився задоволений стравами, якими годують військовослужбовців.

Також Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди.

«Ви всі для нас герої. Ви несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров’я, наснаги, сили захищати нашу незалежність», – сказав Глава держави, звертаючись до військовослужбовців.

ф

Робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Донецької області

26 вересня 2020 року - 16:37
Версія для друку