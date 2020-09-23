Ви всі для нас герої – Президент відвідав базовий табір Головного управління розвідки

Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав базовий табір Головного управління розвідки.

Глава держави ознайомився з умовами проживання військовослужбовців. Володимир Зеленський оглянув сучасні комфортні модулі, у яких мешкає особовий склад.

Президент пообідав з військовими. У солдатській їдальні Глава держави скуштував борщ та рисову кашу. Він залишився задоволений стравами, якими годують військовослужбовців.

Також Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди.

«Ви всі для нас герої. Ви несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров’я, наснаги, сили захищати нашу незалежність», – сказав Глава держави, звертаючись до військовослужбовців.