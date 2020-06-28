Від початку дії режиму припинення вогню не було жодного пораненого та загиблого – доповідь Президенту на нараді

Кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні за останню добу перевищила 1000, і це викликає занепокоєння. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, в якій взяли участь представники уряду та правоохоронних органів.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов доповів про поділ території на нові «зелені» та «червоні» зони за європейськими стандартами, де епідеміологічну ситуацію розглядатимуть окремо в кожній області, місті та районі.

Глава держави порушив питання підготовки до місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.

«Вочевидь майбутні вибори проходитимуть на тлі певних обмежень через коронавірусну інфекцію, і вже зараз треба продумати механізми, процедури та фінансування, щоб убезпечити українців і дати їм можливість вільно проголосувати за кандидатів», – сказав Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернув увагу на забезпечення достатньої кількості тих, хто стежитиме за порядком під час проведення голосування, особливо після ухвалення законопроектів, які вимагатимуть більшої кількості правоохоронців на виборах.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил ситуація стабільно контрольована, хворих на COVID-19 немає.

Руслан Хомчак зазначив, що режим припинення вогню виконується з обох сторін, поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру. Від початку дії режиму повного та всеосяжного припинення вогню не було жодного пораненого та загиблого.