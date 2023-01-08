Від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні відбулося перше в цьому році звільнення наших воїнів із російського полону. 50 українців повернулися додому. 33 офіцери, 17 – це рядові й сержанти. Серед них – захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя, півдня країни. Бійці армії, Нацгвардії, тероборони, ВМС, прикордонники.

Без жодної перерви працює наша команда, щоб звільняти українців і українок. Я сьогодні їм хочу вкотре подякувати: Буданов, Єрмак, Малюк, Усов, Лубінець та інші.

Особливо дякую тим нашим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд. Кожен, хто бере в полон ворога на нашій землі, дає змогу повернути свободу комусь з українців.

Відзначу також успішність наших Повітряних сил. Від початку цієї доби збито три гвинтокрили, також безпілотники. Молодці, хлопці! Дякую за послідовну демілітаризацію держави-агресора.

Ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома.

Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко…

Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті.

Сьогодні командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара.

Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах.

Треба розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов’язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом.

Я дякую всім нашим захисникам і захисницям, які діють саме так, які усвідомлюють, що їхня особиста стійкість, їхня особиста міцність і результативність дають стійкість, міцність і результативність усій державі. Ми обороняємо всю державу, де б за неї не відбувалися бої.

Готуємося до дипломатичних заходів, які ми запланували на цей тиждень. Очікуємо хороші новини для нашої держави, хороші рішення, які додатково посилять оборону.

Світ знову побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли у Москві звітували про нібито «мовчання» армії. Чергові погрози російських посадовців Європі та світу…

Все це тоді, коли у Москві щось там розповідали про нібито «перемир’я».

Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює.

Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення всіх наших людей з полону, з російської неволі є гарантіями відновлення миру. Ми наближаємо це.

Слава всім, хто воює й працює заради перемоги нашої держави!

Слава всім, хто допомагає нашій державі!

Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за нашу державу і за нашу незалежність!

Слава Україні