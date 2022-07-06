Відбудова України потребує нових стандартів та інституційних гарантій прозорості – Кирило Тимошенко

В умовах повномасштабного вторгнення Росії узгодженість і координація дій центральної влади та органів місцевого самоврядування, а також допомога партнерів України є критично необхідними для перемоги над ворогом та відбудови країни. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час онлайн-виступу на круглому столі «Разом з Україною. Механізми взаємодії органів місцевої та регіональної влади у воєнний час».

Кирило Тимошенко зазначив, що сьогодні Україна продовжує вибудовувати партнерські відносини з іншими демократичними державами для захисту своєї незалежності, відновлення територіальної цілісності та відбудови зруйнованих міст і селищ. Статус кандидата на вступ до Європейського Союзу покладає на нас додаткову відповідальність щодо продовження реформ у різних сферах життя, тож удосконалення багаторівневого урядування нині набуває особливої актуальності.

«Дії центральної влади та органів місцевого самоврядування мають бути узгодженими та скоординованими. Це критично необхідно для досягнення нашої спільної мети – перемоги над ворогом та відбудови України», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, за 133 дні героїчної боротьби українського народу з російською агресією переважна більшість керівників місцевих громад проявили мужність, патріотизм і відданість Україні. Кирило Тимошенко зазначив, що від початку війни центральна влада та органи місцевого самоврядування підтримують регулярний діалог, розв’язують нагальні питання та спільно планують заходи з відновлення країни.

Для цього під головуванням Президента Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави регулярно відбуваються засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, проводяться селекторні наради з очільниками областей і місцевих громад, що дає змогу ухвалювати скоординовані рішення, яких потребує суспільство. Для напрацювання спільних рішень також відбувається активна співпраця з Асоціацією міст України.

«Ми з перших днів війни координували наші дії для будівництва захисних споруд, евакуації цивільного населення, забезпечення людей гуманітарною допомогою та усіма критично необхідними послугами. Зараз також спільно працюємо над підготовкою до нового опалювального сезону, нового навчального року та над відбудовою зруйнованих населених пунктів», – сказав він.

Кирило Тимошенко нагадав, що за дорученням Глави держави проектний офіс «Великого будівництва» при Офісі Президента за участю обласних військових адміністрацій розробив План відновлення України, одним із найважливіших елементів якого є Fast Recovery план. Його суть – у максимально швидкому відновленні критично необхідної соціальної інфраструктури вже сьогодні.

«Щоб наші люди могли повернутися до своїх домівок та отримувати освітні, медичні послуги та послуги ЖКГ. Це те, що потрібно робити негайно», – наголосив він і додав, що внаслідок російського вторгнення багато міст та об'єктів інфраструктури в нашій країні зруйновано, тисячі українців загинули, а мільйони були вимушені залишити свої домівки.

За словами Кирила Тимошенка, вже зараз на деокупованих територіях необхідно оперативно відбудувати майже 40 тис. об'єктів, серед яких – 400 шкіл, 600 садочків та лікарень, а також об'єкти водо-, газо-, тепло- та електропостачання. Решта об'єктів – житлова інфраструктура.

Паралельно триває робота над довгостроковим проектом відновлення та трансформації Української держави в сучасну, сильну, європейську та комфортну країну.

Як проінформував заступник керівника Офісу Президента, попередня оцінка втрат України від російської агресії наразі перевищує $700 млрд, і ця цифра зростає, адже війна триває.

Кирило Тимошенко зазначив, що під час відбудови країни буде реалізовано найкращий світовий досвід. «Основні принципи – це безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, запровадження «зелених» технологій, безбар'єрність, прозорість», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко зазначив, що план повоєнної відбудови було представлено на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Лугано. За її результатами європейська спільнота підтримала створення ефективної координаційної платформи між українським урядом та всіма двосторонніми й багатосторонніми партнерами, організаціями й міжнародними фінансовими донорами для підготовки та реалізації цього плану.

Основою ухваленої декларації стала низка критеріїв та методів відновлення. Зокрема, в ній зазначається, що Україна очолюватиме процес відновлення, втілюватиме його разом з міжнародними партнерами. Задекларовано спрямованість на реформи, прозорість, підзвітність, верховенство права, демократичну участь. Також ідеться про залучення низки стейкхолдерів, гендерну рівність та інклюзію, сталий розвиток. Україна запевнила, що неухильно дотримуватиметься вищезгаданого, зі свого боку сподіваючись на аналогічну позицію всіх учасників конференції.

«Безумовно, сьогоднішній захід – це ще один важливий крок до налагодження діалогу між муніципалітетами з різних країн. Ми сподіваємося на допомогу наших міжнародних партнерів як у реалізації окремих проектів, так і в межах співпраці між містами й громадами. Сподіваюся на подальшу конструктивну співпрацю. Лише разом та у взаємодії ми зможемо не тільки перемогти ворога, який підступно атакує нас і загальноєвропейські цінності, а й відбудувати нашу країну», – резюмував Кирило Тимошенко.

Довідка. Круглий стіл організовано в межах проекту «Посилення демократичного врядування на місцевому рівні в Україні», який реалізує Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи як частину Пріоритетних змін до Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки. Проект спрямований на відбудову спроможності органів місцевого самоврядування та їхніх національних асоціацій для розв’язання безпрецедентних гуманітарних, соціальних, економічних та екологічних проблем, з якими вони стикаються внаслідок війни, на відновлення демократії та стійкості на місцевому рівні, а також на відбудову в Україні у післявоєнний період.